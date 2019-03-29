Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях СШАРБК 11:12
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
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Политика
Полиция Лондона задержала пятерых сторонников Brexit
В центре Лондона полиция задержала сторонников немедленного выхода Великобритании из Евросоюза.
Обновлено в 19:27
Культура
Ведущая «Орла и решки» отказалась от гражданства Украины
В феврале 2018 года от украинского гражданства отказалась первый заместитель главы МВД Украины Эка Згуладзе.
Обновлено в 18:32
Политика
Сербия начинает строить свой участок «Турецкого потока»
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что работы на сербском участке газопровода «Турецкий поток» начнутся со дня на день.
Обновлено в 19:03
Происшествия
После призыва Кадырова виновник ДТП в Москве сдался полиции
Д. объяснил, что авария произошла случайно, и слова главы Чечни произвели на него сильное впечатление, после которого он тут же пришел с повинной в полицию.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото
25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено в 11:54
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Политика
Трамп может обсудить с Путиным ситуацию в Венесуэле
Обновлено в 18:13
Авто
Lexus анонсировал премиальный минивэн
Компания Lexus представит на апрельском автосалоне в Шанхае таинственную модель «нового уровня».
Обновлено в 12:20
Культура
Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста
Президент России Владимир Путин присвоил актеру Михаилу Пореченкову звание народного артиста России.
Обновлено в 07:56
Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено в 20:03
Политика
Президент Сербии вновь привел в пример Косово, говоря про Крым
Президент Сербии Александр Вучич вновь привел в пример ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено в 19:50
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
Обновлено в 19:49
Экономика
Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено в 15:14
Политика
В Госдуме предложили преодолеть вето Совфеда на закон о хостелах
Госдума в начале марта приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах, который был отклонен Советом Федерации.
Обновлено в 16:41
Происшествия
СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области
Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Обновлено в 16:17
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам
Обновлено в 18:43
Экономика
Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России
По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».
Обновлено в 04:01
Технологии
В РФ создана нейросеть, способная составить резюме по фото соискателя
В основе нейросети от Superjob лежит анализ свыше 25-ти миллионов фотографий.
Обновлено в 10:39
Политика
Reuters: Трамп предложил Ким Чен Ыну передать США ядерное оружие
Президент США Дональд Трамп во время саммита во Вьетнаме вручил лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором предлагалось передать Соединенным Штатам ядерное оружие и топливо для бомб.
Обновлено в 19:00
Политика
Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:54
Игры
На новом сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли послание от разработчиков
Обновлено в 08:59
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено в 17:39
Общество
Депутаты хотят запретить жителям Саратовской области свистеть по ночам
«Законопроектом предлагается установить периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя, защищаемые объекты на территории Саратовской области, а также перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая
В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.
Обновлено в 01:31
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Обновлено в 13:20