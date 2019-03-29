Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях СШАРБК 11:12

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.

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