Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях СШАРБК 11:12
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
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Наука
Назван идеальный способ похудения для диабетиков
Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено в 08:40
Политика
Генпрокурор США намерен обнародовать доклад Мюллера к середине апреля
Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» планируется обнародовать к середине апреля.
Обновлено в 16:46
Религия
В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста
Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в Бурятии
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в субботу на границе России и Монголии, недалеко от населенного пункта Кырен в Республике Бурятия.
Обновлено в 20:13
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 17:39
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit
Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.
Обновлено в 21:49
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук
Обновлено в 19:49
Политика
Зеленский стал фаворитом букмекерских ставок в Британии
По данным портала Oddschecker, который суммирует ставки крупнейших британских букмекерских контор, самый низкий коэффициент ставок конторы отводят Зеленскому (8/13), затем следует Порошенко (4/1), на третьем месте Тимошенко (23/5).
Обновлено в 20:26
Политика
Марию Бутину попросили выслать из США
Обновлено в 16:21
Происшествия
Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту
Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
США решили вернуться к стратегии времен холодной войны
Вашингтон возвращается к стратегии внезапного развертывания своих войск в Европе, применявшейся во времена холодной войны, сообщает официальная газета министерства обороны США Stars and Stripes.
Обновлено в 21:16
Происшествия
Сбежавший военный в Тверской области найден мертвым
Военнослужащий с оружием, который сбежал с территории воинской части в Тверской области, найден мертвым.
Обновлено в 02:45
Игры
Художник воссоздал уровень из Metro: Exodus на CryEngine V
Обновлено в 13:10
Технологии
Boston Dynamics представила робота-грузчика
Компания Boston Dynamics, специализирующаяся на робототехнике, на своем YouTube-канале продемонстрировала робота Handle, оснащенного манипулятором с присосками для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия
Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России
Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Политика
Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие
Обновлено в 20:26
Политика
Путин не поддержал проект ВСМ Москва-Казань
Обновлено в 02:07
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено в 20:54
Политика
Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео
Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Политика
Порошенко заявил о прослушке Москвой переговоров президентов Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 2014 года Москва могла прослушивать телефонные разговоры украинских лидеров, которые велись по конфиденциальной связи.
Обновлено в 16:17
Футбол
Моуринью может возглавить «Баварию»
Португалец Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:47
Политика
Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья
Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 14:30
Наука
Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок
Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Интернет
МТС запустила платформу для интернета вещей
Платформа МТС для интернета вещей позволит интегрировать в цифровую экосистему оператора все существующие в России проекты на основе IoT.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море
Турецкое информагентство DHA (Demiroren Haber Ajansı) опубликовало видео прохода группировки кораблей НАТО через пролив Босфор, который состоялся накануне.
Обновлено в 01:19