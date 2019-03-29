Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях СШАРБК 11:12
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
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Политика
США назвали цель российских военных в Венесуэле
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что российские военные прилетели в Каракас для восстановления работы систем противоздушной обороны С-300 после масштабного отключения электроэнергии в стране.
Обновлено в 15:16
Политика
Бутину могут депортировать из США в день приговора
Обновлено в 16:07
Армия и оружие
Российский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Чёрном море
Корабли Черноморского флота ВМФ РФ взяли на сопровождение три корабля Североатлантического альянса, которые вошли в акваторию Чёрного моря.
Обновлено в 05:03
Политика
Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в Верховном суде
Дмитрий Гудков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти (Клишаса).
Обновлено в 13:38
Происшествия
В Татарстане назвали причину отравления детей в бассейне
Обновлено в 13:06
Здоровье
В Великобритании растет популярность антидепрессантов
В Великобритании установлен рекорд по числу выписанных рецептов на антидепрессанты.
Обновлено в 01:26
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
«Химки» проиграли московскому ЦСКА в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 15:00
Происшествия
ФСБ раскрыла в Крыму сеть подпольных казино
В Крыму сотрудники ФСБ и МВД задержали 14 человек по делу об организации подпольных казино, замаскированных под компьютерные клубы.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160
Ранее в Великобритании сообщили, что истребители ВВС сопровождали российские Ту-160 вблизи воздушного пространства страны.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото
25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек
СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
Обновлено в 06:50
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено в 16:28
Культура
Лидер еврейской общины России возмутился новым клипом Rammstein
Борода считает, что обществу следует демонстративно показать свое неприятие и даже отвращение к такому творчеству.
Обновлено в 11:00
Политика
Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу
Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
Обновлено в 17:00
Политика
Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео
Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Политика
Экс-министр Михаил Абызов был арестован из-за конфликтов в бизнесе — Ходорковский
27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 15:03
Спорт
Доходы СБР в 2019 году составят порядка 128 миллионов рублей
Доход Союза биатлонистов России (СБР) в 2019 году составит порядка 128 миллионов рублей.
Обновлено в 04:49
Политика
Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
«Если Мексика немедленно не остановит всю незаконную иммиграцию, направляющуюся в Соединенные Штаты через нашу южную границу, я закрою границу или значительные участки границы на следующей неделе»,— написал господин Трамп в Twitter.
Обновлено в 13:08
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
Обновлено в 07:49
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Николас Кейдж разводится через четыре дня после женитьбы
Как сообщает издание US Weekly, Кейдж подал прошение об аннулировании его брачного свидетельства, выданного 23 марта 2019 года.В случае невозможности, актер требует начать официальную процедуру развода.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр
В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.
Обновлено в 15:00
Наука
Лингвистические способности в мозгу занимают всего полтора мегабайта
Информация, которая позволяет человеку говорить и понимать язык, занимает в мозгу всего полтора мегабайта.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено в 13:24
Хоккей
Форвард «Салавата» оскорблял судей во время матча с «Авангардом»
"Авангард" одолел уфимский клуб со счетом 4:3. Принес победу команде форвард Сергей Шумаков, забросив шайбу в овертайме.
Обновлено в 17:09