Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях СШАРБК 11:12

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Политика США назвали цель российских военных в Венесуэле Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что российские военные прилетели в Каракас для восстановления работы систем противоздушной обороны С-300 после масштабного отключения электроэнергии в стране.

Армия и оружие Российский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Чёрном море Корабли Черноморского флота ВМФ РФ взяли на сопровождение три корабля Североатлантического альянса, которые вошли в акваторию Чёрного моря.

Политика Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в Верховном суде Дмитрий Гудков Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти (Клишаса).

Здоровье В Великобритании растет популярность антидепрессантов В Великобритании установлен рекорд по числу выписанных рецептов на антидепрессанты.

Баскетбол ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге «Химки» проиграли московскому ЦСКА в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Происшествия ФСБ раскрыла в Крыму сеть подпольных казино В Крыму сотрудники ФСБ и МВД задержали 14 человек по делу об организации подпольных казино, замаскированных под компьютерные клубы.

Шоу-бизнес Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото 25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.

Происшествия В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.

Культура Лидер еврейской общины России возмутился новым клипом Rammstein Борода считает, что обществу следует демонстративно показать свое неприятие и даже отвращение к такому творчеству.

Политика Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».

Спорт Доходы СБР в 2019 году составят порядка 128 миллионов рублей Доход Союза биатлонистов России (СБР) в 2019 году составит порядка 128 миллионов рублей.

Политика Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой «Если Мексика немедленно не остановит всю незаконную иммиграцию, направляющуюся в Соединенные Штаты через нашу южную границу, я закрою границу или значительные участки границы на следующей неделе»,— написал господин Трамп в Twitter.

Общество Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Шоу-бизнес Николас Кейдж разводится через четыре дня после женитьбы Как сообщает издание US Weekly, Кейдж подал прошение об аннулировании его брачного свидетельства, выданного 23 марта 2019 года.В случае невозможности, актер требует начать официальную процедуру развода.

Армия и оружие Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.

Наука Лингвистические способности в мозгу занимают всего полтора мегабайта Информация, которая позволяет человеку говорить и понимать язык, занимает в мозгу всего полтора мегабайта.