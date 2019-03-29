Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях СШАРБК вчера в 11:12

с чего всё началось

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Политика В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300 Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Экономика Александр Дрозденко рассказал о судьбе завода Ford во Всеволожске Сегодня, 29 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил о завершении первого этапа переговоров с компанией Ford.

Армия и оружие Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".

Общество ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.

Наука Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.

Политика Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым российским Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.

Гаджеты Sony закрывает мобильное подразделение Корпорация Sony объявила о том, что планирует объединить три ранее независимых подразделения в одно.

Здоровье Ученые выяснили, о чем говорят частые ночные походы в туалет Люди, постоянно просыпающиеся ночью от неудержимого желания справить нужду, делают это по двум причинам – из-за злоупотребления солью и необычно высокого артериального давления.

Авто Опубликованы снимки нового Audi RS Q3 Предполагается, что новинка получит пятицилиндровый бензиновый турбомотор мощностью не менее 400 л.с. Премьера нового Audi RS Q3 состоится в третьем квартале текущего года.

Политика Китайские патрульные корабли вошли в «спорные воды» Японии Четыре патрульных корабля морской полиции Китая друг за другом зашли в Восточно-Китайское море в зону у необитаемых островов Сенкаку (Дяоюйдао).

Энергетика «Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ» Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.

Космос В Индии зрители смогут наблюдать за пусками космических ракет В районе объекта откроют специальную галерею, откуда зрители смогут наблюдать за пусками, говорится в пресс-релизе ISRO.

Авто УАЗ «Пикап» появится в продолжении сериала «Молодой Папа» Как стало известно Daily-Motor.Ru, российская машина появится в сериале в качестве автомобиля, который будет возить главу католической церкви в его официальных поездках.

Музыка Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов со всего мира Отмечается, что гроб до дверей церкви несли под песню System of a Down группы Prodigy, а замыкала процессию собака Флинта.

Политика Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.

Происшествия В отделении полиции в Казани найдено тело следователя Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.

Политика Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".

Политика Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Президент РФ Владимир Путин и сотрудники кремлевской администрации подали декларации о доходах за 2018 год, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.

Технологии «Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление.