Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях СШАРБК вчера в 11:12

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
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