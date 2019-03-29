Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях СШАРБК 11:12

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
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Рубль резко подешевел после сообщений о новых санкциях США против России

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Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

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Газета.Ru11:21

Рубль упал в цене на 50 копеек к доллару и евро на фоне новых санкций США

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Курсы доллара и евро ускорили рост на Московской бирже на опасениях новых санкций

ТАСС11:15

США обвалили рубль

Lenta.ru11:37
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Общество

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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
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Ковальский пришел в «Коммерсантъ» в 1990 г. С 1999 по 2011 г. был главным редактором журнала «Коммерсантъ-Власть», покинул издание после публикации статьи «Победа единовбросов», посвященной думским выборам.
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Моуринью может возглавить «Баварию»

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Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в Черное море

В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
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«Лион» на последних минутах вырвал победу у «Ренна»

"Лион" переиграл на выезде "Ренн" в первом матче 30-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный мяч на последних минутах забил полузащитник Мартен Террье.
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