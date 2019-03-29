Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях СШАРБК 11:12
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
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Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 17:39
Армия и оружие
Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр
В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.
Обновлено в 15:00
Экономика
Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
Генштаб: В весеннюю кампанию на службу призовут 135 тысяч россиян
С апреля по середину июля на военную службу призовут 135 тысяч человек.
Обновлено в 09:53
Футбол
«Атлетик» одержал волевую победу над «Жироной»
Обновлено в 18:27
Футбол
Моуринью может возглавить «Баварию»
Португалец Жозе Моуринью может возглавить мюнхенскую "Баварию", передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:47
Общество
Медведев рассказал о музыкальных вкусах
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе прямого эфира с пользователями социальной сети "ВКонтакте" рассказал, что слушает "Сплин", "Аквариум", "Би-2", "Чайф" и "Кино".
Обновлено в 10:08
Происшествия
В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк
В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 17:01
Общество
Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц
Компания Telegram Messenger LLP была удалена из британского государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 04:54
Культура
Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева стала гражданкой Италии.
Обновлено в 16:59
Политика
Порошенко заявил о прослушке Москвой переговоров президентов Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 2014 года Москва могла прослушивать телефонные разговоры украинских лидеров, которые велись по конфиденциальной связи.
Обновлено в 16:17
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Собчак и Водянова покривлялись на камеру во время встречи в Катаре
Звезда сериала «Универ» вспомнила, как светская львица оскорбляла её в 2011 году во время выборов в Госдуму.
Обновлено в 12:51
Игры
В списке турнирных карт CS:GO произошли изменения
Компания Valve убрала Cache из пула турнирных карт в CS:GO, вместо нее игрокам доступна обновленная Vertigo.
Обновлено в 05:20
Политика
Порошенко, Тимошенко и Зеленский не придут на дебаты
Обновлено в 07:19
Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Обновлено в 13:20
Гаджеты
Цена на iPhone X упала ниже психологической отметки
С новыми ценами на iPhone X смартфон стал еще привлекательнее для покупки.
Обновлено в 16:28
Автоспорт
Квят: у «Торо Россо» получилась продуктивная пятница
Обновлено в 14:43
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Политика
США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы
В Госдепе заявили, что у Москвы нет полной свободы действий в Венесуэле, и пригрозили новыми санкциями.
Обновлено в 18:24
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Общество
В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение
Обновлено в 13:17
Авто
Aurus опубликовал свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
На официальной странице люксовой марки Aurus в социальной сети Instagram появились первые изображения минивэна Arsenal.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
В России создают уникальный высокоточный артиллерийский снаряд
В России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика боеприпаса КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев.
Обновлено в 02:33