Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях СШАРБК 11:12

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
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Рубль резко подешевел после сообщений о новых санкциях США против России

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Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

РБК11:12
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
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С апреля по середину июля на военную службу призовут 135 тысяч человек.
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Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц

Компания Telegram Messenger LLP была удалена из британского государственного реестра юридических лиц.
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Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева стала гражданкой Италии.
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За публикацию голых фото написавшей Путину девочки никого не накажут

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Порошенко, Тимошенко и Зеленский не придут на дебаты

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Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

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С новыми ценами на iPhone X смартфон стал еще привлекательнее для покупки.
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Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение

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На официальной странице люксовой марки Aurus в социальной сети Instagram появились первые изображения минивэна Arsenal.
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В России создают уникальный высокоточный артиллерийский снаряд

В России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика боеприпаса КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев.
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