Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях СШАРБК 11:12
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
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Футбол
Пике вспомнил о «сексе» на стадионе «Реала»
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Орле из автомата расстреляли мужчину
Обновлено в 09:56
Политика
Вдова мертвого Маккейна приехала наблюдать за выборами на Украине
Вдова погибшего американского сенатора Джона Маккейна Синди приехала в составе делегации в Киев для наблюдения за ходом выборов президента на Украине.
Обновлено в 13:30
Политика
В Вене прошла встреча Пашиняна и Алиева по Карабаху
Первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна прошла в пятницу в Вене, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Алиева Хикмет Гаджиев.
Обновлено в 10:02
Здоровье
Медики рассказали о проявляющихся на коже признаках диабета 2 типа
Английские медики отмечают, многие люди знают об основных признаках и симптомах диабета 2 типа.
Обновлено в 10:14
Политика
Медведев и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год
Премьер-министр Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за 2018 год. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба правительства России.
Обновлено в 13:55
Авто
В Москве и Питере продается 45% всех премиальных машин в РФ
Лучшим среди провинциальных городов стал Екатеринбург, в котором было куплено 2,7 тыс. премиальных машин.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
ФСБ в Крыму раскрыла сеть подпольных казино, задержаны 14 человек
Сотрудники ФСБ совместно с МВД раскрыли в Крыму деятельность сети подпольных игровых клубов.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях
Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.
Обновлено в 09:58
Кино
Российский фильм «Спасти Ленинград» покажут в США
Российская военная драма «Спасти Ленинград» выйдет на экраны кинотеатров США и Германии.
Обновлено в 13:30
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
Обновлено в 13:20
Игры
Банановый рай в шалаше: открыт «Центр запуска» Tropico 6
В реальности всё, разумеется, не так. И в этом не усомнится никто из тех, кто знаком с серией стратегий Tropico.
Обновлено в 09:25
Общество
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Причиной стала половая принадлежность россиянина, следовало из письменного отказа работодателя.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Истребители ВВС Британии поднялись на перехват российских Ту-95
Два истребителя Panavia Tornado дежурного подразделения британских королевских военно-воздушных сил в пятницу 29 марта вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 над Северным морем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:00
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Политика
Госдеп США раскрыл задачи российских военных в Венесуэле
Российские военные в Венесуэле помогают наладить работу С-300, нарушенную из-за недавних масштабных отключений электроэнергии.
Обновлено в 13:44
Наука
Почему некоторые животные отдыхают стоя, объяснили ученые
Обновлено в 03:45
Космос
Астрономы разглядели цвета малых спутников в кольцах Сатурна
Цвет поверхности каждого спутника оказался уникальным, они меняются от почти красного Пана — ближайшего к самому Сатурну — до почти голубого Эпиметея, самого далекого.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске
Обновлено в 07:24
Происшествия
Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои
Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.
Обновлено в 12:27
Экономика
Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России
По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».
Обновлено в 04:01
Кино
Джоанна Стингрей: главный герой фильма «Лето» не справился с ролью
Актер Тео Ю, исполнивший роль Виктора Цоя в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова, не смог передать ту энергию, которой обладал сам музыкант.
Обновлено вчера в 10:23
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Политика
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 03:42
Спорт
Российская легкоатлетка Медведева отстранена по подозрению в допинге
Российская легкоатлетка Екатерина Медведева временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Автоматизированную линию сборки самолетов Ил-76МД-90А запустят летом
Монтаж самой крупной в России автоматизированной поточной линии сборки самолетов был начат на предприятии "Авиастар-СП" в ноябре прошлого года.
Обновлено в 03:40