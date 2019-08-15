Финансы
Рубль усилил падение, курс евро превысил 74 рубля впервые с апреляПРАЙМ 06:20
Курс рубля днем заметно снижается на фоне падения нефтяных котировок на 2%, европейская валюта уже поднялась выше отметки в 74 рублей впервые с 1 апреля, следует из данных Московской биржи.
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Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено в 17:00
Политика
В Якутске открылись экспозиция и фотовыставка в честь юбилея Егора Борисова
Обновлено в 14:53
Происшествия
Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем
Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал, как принял решение сажать лайнер в поле.
Обновлено в 13:32
Здоровье
Врачи назвали признаки поражения печени
Медики назвали первые признаки, свидетельствующие о поражении печени.
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Футбол
Кононов: в первые минуты «Спартак» не ожидал такого настроя соперника
В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника.
Обновлено в 15:36
Политика
Трамп призвал строить в США больше психбольниц
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено в 19:14
Футбол
В Англии случилась первая тренерская отставка сезона
В Англии случались первая тренерская отставка сезона.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
Обновлено в 20:26
Политика
Трамп заявил, что торговая война с КНР будет короткой
Президент США Дональд Трамп заявил, что по его мнению торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии.
Обновлено в 18:10
Финансы
Эксперты рассказали, когда доллар будет по 70 рублей
Курс доллара может вырасти до 70 рублей в случае провала рынка нефти ниже 50 долларов за баррель сорта Brent, падения мировых фондовых индексов еще на 10-15% и массового бегства инвесторов из рублевых гособлигаций, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:00
Авто
Hyundai Creta получил новый двигатель
Уже известно, что со сменой поколений Hyundai Creta несколько подрастет: в длину и ширину кроссовер увеличится на 10 мм, а колесная база вырастет на 20 мм – до 2610 мм.
Обновлено в 05:06
Футбол
АЗ разгромил «Мариуполь» в ответном матче квалификации Лиги Европы
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы голландский АЗ дома разгромил со счетом 4:0 украинский «Мариуполь».
Обновлено в 16:24
Авто
На прямой сразились два «горячих» спорткара Audi
На ютуб-канале «CarWow» появилось видео драг-гонки двух спорткаров компании Audi: нового родстера Audi TTS и модели R8 V8 2008 года выпуска.
Обновлено в 07:50
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Обновлено вчера в 13:58
Политика
WSJ узнала об идее Трампа купить Гренландию
По данным газеты, в начале сентября Трамп совершит свой первый визит в Данию, хотя поездка не связана с идеей возможной покупки Гренландии, уверяют собеседники WSJ.
Обновлено в 20:27
Футбол
Ван Волфсвинкель пропустит до года из-за травмы головы
Нападающий "Базеля" Рикки ван Волфсвинкель получил серьёзную травму в первом матче третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов с ЛАСКом (1:2). У 30-летнего игрока диагностировано сотрясение мозга и аневризма сосудов головного мозга.
Обновлено в 16:41
Кино
Продюсер «Аватара» снимет сериал о зомби-апокалипсисе
Продюсер Стивен Адамс («Аватар») и Тео Дюмон («Черный клановец») приступают к созданию сериала о зомби-апокалипсисе но основе книг американского писателя Марка Тюфо Zombie Fallout.
Обновлено в 13:14
Политика
У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма
Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.
Обновлено в 01:04
Авто
Российские автодилеры столкнулись с нехваткой кроссоверов Haval F7
Как сообщает портал «Китайские автомобили», во многих дилерских представительствах китайского бренда образовался дефицит кроссоверов Haval F7.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Волк напал на спящую в палатке семью
Обновлено в 19:32
Политика
Путин утвердил перенос саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Президент России Владимир Путин своим указом перенес саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:23
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Наука
В Новой Зеландии нашли останки пингвина ростом с человека
Пингвин обитал в Новой Зеландии в эпоху палеоцена — примерно 66–56 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире
Находившийся в международном розыске один из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире бельгиец Жак Месье, которого считают причастным к поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов последних 30 лет, был задержан в Португалии, власти Бельгии планируют запросить его экстрадицию, сообщила в четверг бельгийская федеральная полиция.
Обновлено в 16:06
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 попал в базу данных «Миротворца»
Весь экипаж совершившего экстренную посадку в Подмосковье лайнера A321 «Уральских авиалиний» попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» за полеты в Крым.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
На Тихоокеанском флоте ввели штормовую готовность из-за тайфуна «Кроса»
Режим повышенной штормовой готовности ввели в местах дислокации сил Тихоокеанского флота из-за тайфуна "Кроса", сообщает пресс-служба ТОФ.
Обновлено в 20:41
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей
Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».
Обновлено в 15:46