Финансы

Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреляГазета.Ru вчера в 06:21

Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
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