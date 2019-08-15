Финансы
Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреляГазета.Ru вчера в 06:21
Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
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Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Курильских островах.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Богатейшие люди мира за день потеряли 18 млрд долларов
Девять самых богатых бизнесменов мира в общей сложности потеряли в среду около 18 млрд долларов, сообщает Forbes, основываясь на рейтинге, который обновляертся в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия
Пропавший в омской тайге мальчик найден живым
Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня.
Обновлено вчера в 06:06
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Появилось несколько видео аварийной посадки самолета в Жуковском
Обновлено вчера в 03:44
Технологии
Lamoda переобует клиентов
Ритейлер представил онлайн-примерку в дополненной реальности Lamoda в партнерстве с белорусским стартапом Wannaby запустила в приложении для iOS функцию примерки кроссовок с помощью технологий дополненной реальности.
Обновлено вчера в 18:50
Футбол
Гендиректор «Спартака» Цорн оптимистично настроен перед дерби с ЦСКА
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Туна» (2:1) оценил форму команды перед дерби с ЦСКА.
Обновлено вчера в 15:45
Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках.
Обновлено вчера в 13:21
Кино
Дни якутского кино пройдут на Восточном экономическом форуме
Обновлено вчера в 09:37
Общество
Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова родила первенца
У Екатерины Архаровой и Артема Илясова родился сын. 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
«Известия»: в России предложили создать «паспорт аэропорта»
Индивидуальный "паспорт" для каждого аэропорта должен быть создан в России для предотвращения столкновений с птицами.
Обновлено вчера в 20:33
Авто
В России могут ужесточить правила техосмотра
Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых автомобилей системами ЭРА-ГЛОНАСС ввели в 2017 году.
Обновлено вчера в 03:16
Общество
Непал ужесточит правила для покорителей Эвереста
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321
Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено вчера в 16:37
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат
Обновлено вчера в 21:14
Авто
Американский авторынок в июле показал рост впервые с начала года
Обновлено вчера в 05:22
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено 14 августа в 15:14
Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски
Обновлено вчера в 05:15
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено 14 августа в 03:43
Происшествия
Жесткая посадка А321: что известно о самолете и членах экипажа
Лайнер Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" сегодня совершил жесткую посадку в Подмосковье сразу после вылета из аэропорта Жуковский.
Обновлено вчера в 02:48
Футбол
Пять героев, благодаря которым «Спартак» во второй раз обыграл «Тун»
Есть основания полагать, что у второй победы над «Туном» пять творцов.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Сбербанк позволит расплачиваться без наличных, карт и гаджетов
Банк подробно описал в обновленных с 20 июня условиях расчетов с торговыми точками (размещены на сайте банка), как покупатель может платить там, где установлены биометрические терминалы, без карты.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках
Обновлено вчера в 04:43
Общество
В США пастора арестовали за поцелуи с 15-летним мальчиком
44-летний пастор из Флориды был арестован после поцелуя с 15-летним мальчиком.
Обновлено вчера в 18:52
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.
Обновлено вчера в 07:13