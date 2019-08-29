Курс рубля в начале дня сдает позиции к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск четверга растет на 8 копеек — до 66,88 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 74,07 рубля.

Рубль умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов

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