Финансы
Рубль умеренно растет к доллару и евроГазета.Ru 03:16
Курс евро опустился на 10 копеек, составив 72,58 рублей. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,45% до $60,19 за баррель. Ранее сообщалось, что цены на нефть в мире растут.
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Рубль к вечеру растерял практически весь дневной рост на фоне развернувшейся вниз нефти
Финмаркетвчера в 13:05
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