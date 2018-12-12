Финансы
Рубль укрепляется в начале торгов
Рубль укрепляется в начале торговБанки.рувчера в 02:21
Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник потерял 19 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 66,45 рубля, курс евро понизился на 15 копеек, до 75,52 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Банки.рувчера в 02:21
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Финансы
Сбербанк дал прогноз по курсу рубля
Предыдущий прогноз Сбербанка, сделанный в августе, предусматривал средний курс доллара в 2019 году на уровне 66,5 рубля, в 2020-м — 67 рублей.
Обновлено в 06:11
Финансы
Рынок акций РФ и рубль подрастут на позитивном внешнем фоне
Рынок акций РФ и рубль в среду в начале дня подрастут на позитивном внешнем фоне.
Обновлено в 02:03
Финансы
Отток капитала из России за 11 месяцев увеличился более чем в 3 раза
Чистый отток капитала из России, по данным Центробанка, за одиннадцать месяцев текущего года более чем в три раза превысил показатель за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:49
Финансы
Вложения ФНБ в иностранные активы принесли убытки в 20 млрд рублей
Сегодня, 12 декабря 2018 года, стало известно, что с декабря 2017 года по май 2018 года вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранные активы принесли убытки в размере $340 млн или 20 млрд рублей.
Обновлено в 05:28
Финансы
Минтруд планирует повысить выплаты, пособия и компенсации на 3,4%
Стоит отметить, что планируемое повышение на 3,4% этих видов выплат ниже, чем будут увеличены большинство выплат льготникам и бюджетникам в 2019 году (на 4,3%). Более того, обновленный прогноз Центробанка также предполагает ускорение годовой инфляции до 4,3% в 2018 году.
Обновлено в 04:53
Финансы
Криптовалюты подрастают, но вскоре могут вновь вернуться к снижению
Вероятно, в скорой перспективе крипторынок вновь вернется к снижению в рамках сформировавшегося на рынке сильного нисходящего тренда.
Обновлено в 03:21
Финансы
За десять месяцев доходы банков Казахстана выросли на 2,4%
По итогам десяти месяцев 2018 года доходы банков Казахстана составили 27,7 трлн тенге ($74,8 млрд), что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 02:57
Финансы
В 2018 году российские банки получат рекордную прибыль за 7 лет
Как заявляла зампред Банка России Ольга Полякова на встрече банкиров с руководством регулятора, российские банки в январе - октябре 2018 года получили почти 1,2 трлн руб. прибыли, без учета санируемых кредитных организаций – 1,5 трлн руб. Как следует из доклада НАФИ, из-за продолжающейся консолидации и зачистки банковского сектора, большую часть прибыли сейчас получает небольшая группа банков.
Обновлено в 05:16
Финансы
Локо-Банк изменил условия вклада «Русская зима»
Локо-Банк изменил условия вклада «Русская зима». Срок депозита в рублях теперь составляет 100, 200 и 400 дней.
Обновлено в 03:26
Финансы
В Удмуртии за десять месяцев выдано кредитов почти на 206 млрд рублей
За десять месяцев 2018 года банки выдали заёмщикам Удмуртии (населению, предприятиям и организациям) кредитов на общую сумму 205,8 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Футбол
Как зарабатывают клубы РПЛ: результаты «футбольного» исследования
Прежде всего наши клубы затянули пояса: в прошлом году они совокупно потратили 58,5 млрд рублей, самый низкий показатель за эти годы.
Обновлено в 02:08
Финансы
Вероятность роста иены повышается с каждым днем — Morgan Stanley
На представленном выше графике можно оценить взаимосвязь курса доллар / иены и доходности 2-летних гособлигаций США Недавнее снижение доходности государственных облигаций США означает, что перспективы "широкого" укрепления курса иены, похоже, растут с каждым днем, считают стратеги Morgan Stanley во главе с Хансом Редекером, о чем сообщается в их аналитической записке клиентам.
Обновлено вчера в 10:03
Финансы
Минфин Украины занял евро и доллары на внутреннем рынке
В конце октября Украина впервые в этом году вышла на внешние рынки, разместив два выпуска евробондов на общую сумму $2 миллиарда.
Обновлено вчера в 12:26
Финансы
В Эстонии внесены поправки к закону о налоге на азартные игры
Поправки к законам «О налоге на азартные игры» и «О культурном капитале Эстонии» были приняты 17 октября 2018 года.
Обновлено в 03:32
Финансы
Уставный капитал банка «Российский Капитал» уменьшат до 10 млрд рублей
«Уменьшить уставный капитал банка до размера 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций банка (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10402312В от 20 августа 2018 года)», — говорится в документе.
Обновлено вчера в 10:22