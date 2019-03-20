Финансы

Рубль укрепляется по отношению в доллару и евроГазета.Ru 20 марта в 04:14

Курс доллара уменьшился на 10 коп. и составил 64,30 руб. Курс евро снизился на 16 коп. и достиг показателя в 72,94 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки". Ранее сообщалось, что в ходе торгов на Московской бирже курс евро упал до отметки в 74,01 руб.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:00

ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ ВЫРОС НА 0,07% ДО 63,92 Р, ЕВРО ВЫРОС НА 0,15% ДО 72,74 Р

Financial Oneвчера в 03:09

Рубль пытается «проверить на прочность уровень 64

REGNUM20 марта в 00:08

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру21 марта в 04:02

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

News.ru21 марта в 03:41

Курс доллара снизился до 63,8 рубля

ТАСС21 марта в 03:17

Рубль ослабил рост к доллару, но усилил к евро на вечерних торгах четверга

Финмаркет21 марта в 12:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Политика

Порошенко не исключил выплаты «13-й пенсии» для малообеспеченных пенсионеров

24 февраля первый президент Украины Леонид Кравчук пожаловался на маленькую пенсию в 18 тыс. гривен и посетовал, что в стране нет специального пособия для бывших глав государства.
Обновлено вчера в 17:43
Авто

Jaguar Land Rover засудил китайцев за кроссовер похожий на Evoque

Автоконцерн Jaguar Land Rover выиграл суд у Jiangling Motor Corporation по делу о слишком похожем дизайне Landwind X7 на Range Rover Evoque.
Обновлено в 01:15
Гаджеты

Поддержку Windows 7 прекратит Microsoft

О скором окончании поддержки Windows 7 объявила корпорация Microsoft. Операционная система с 14 января 2020 года прекратит обновляться.
Обновлено вчера в 03:45
Происшествия

В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса

В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
Футбол

Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче

Обновлено вчера в 18:14
Политика

Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»

В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны».
Обновлено в 00:22
Наука

Ученые: Апельсиновый сок снижает риск инсульта на 24%

Ученые из Нидерландов отмечают, что при ежедневном употреблении данных напитков наблюдалось значительное снижение риска инсульта.
Обновлено вчера в 09:59
Культура

Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью

Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

США ввели санкции против венесуэльского банка BANDES

США ввели санкции против государственного Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES), сообщило американское министерство финансов.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие

Макрон решил вывести на улицы армию

Армия появится на улицах французских городов впервые после отмены режима ЧП, введенного после терактов 2015 года.
Обновлено вчера в 16:05
Футбол

Шевченко назвал своего наследника в «Милане»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о нападающем «Милана» Кшиштофе Пентеке.
Обновлено вчера в 14:21
Технологии

Tele2 запускает новый формат розницы

Tele2 запускает новый формат цифровых салонов, который не имеет аналогов на рынке операторской розницы.
Обновлено вчера в 07:23
Политика

Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено вчера в 14:02
Экономика

Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены

Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено вчера в 06:20
Политика

Россия поставит Венгрии газ в обход Украины

Россия предоставила Венгрии гарантии на поставку газа даже в случае неудачи на переговорах Москвы и Киева по вопросу транзита топлива через территорию Украины.
Обновлено вчера в 04:24
Культура

Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Обновлено вчера в 09:10
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол

Стали известны все участники Международного Кубка чемпионов

Напомним, что в прошлом году, несмотря на победу «Интера» над «Атлетико», Кубок благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей выиграл «Тоттенхэм».
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Порошенко намерен получить план действий по вступлению Украины в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае победы на выборах намерен получить план действий по членству в НАТО.
Обновлено вчера в 18:22
Политика

Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов

Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено вчера в 09:24
Армия и оружие

Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими

Обновлено вчера в 05:07
Общество

У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м

Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

МИД Венесуэлы призвал Трампа уйти ради будущего человечества

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал руководство США в лице президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса срочно уйти в отставку ради будущего всего человечества.
Обновлено вчера в 17:31
Политика

Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено вчера в 17:42
Авто

Самые надежные двигатели: какие автомобили имеют моторы-миллионники

Обновлено вчера в 06:18
Шоу-бизнес

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

На 92-м году жизни скончалась популярная советская певица Валентина Дворянинова, сообщает "Российская газета" со ссылкой на подругу артистки Ольгу Диктович.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес

Снова в больнице: у Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги

Как сообщает «Экспресс газета», у 80-летней актрисы отказали ноги.
Обновлено вчера в 19:03
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл уральцев и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Пятая игра четвертьфинала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" прошла в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях в рамках гособоронзаказа

«Совершенно секретно»: Федеральная служба безопасности проводит обыски по делу о хищении в рамках государственного оборонного заказа.
Обновлено вчера в 06:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное