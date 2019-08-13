Финансы
Рубль снижается к доллару и евроГазета.Ru 03:24
Курс доллара достиг 65,04 рубля, увеличившись на 11 копеек. Курс евро возрос на 14 копеек и составил 72,68 рубля.
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Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
Обновлено в 12:31
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Политика
В РАН сочли нелепой идею отслеживания встреч ученых с иностранцами
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев счел нецелесообразным предложение Министерства науки и высшего образования России отслеживать встречи ученых из подведомственных организаций с иностранными коллегами и отчитываться о проведении таких контактов.
Обновлено в 23:29
Происшествия
Более 50 заключенных пострадали во время драки в калифорнийской тюрьме
Более 50 заключенных пострадали во время беспорядков в тюрьме Соледад на севере Калифорнии, сообщает телеканал ABC News в среду.
Обновлено в 23:28
Происшествия
Минкульт Франции: необходимо возобновить работы в соборе Нотр-Дам
В министерстве культуры Франции объяснили, что работы по укреплению собора Нотр-Дам необходимы, поскольку во время аномальной жары, которая ранее обрушилась на Францию, со сводов собора падали камни, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 07:55
Экономика
Социологи выявили рост доли заемщиков с проблемами при погашении кредитов
Доля заемщиков, которые смогут выплатить кредит «только с большим трудом, за два года увеличилась более чем в полтора раза — до 34% от общего числа респондентов с кредитами по сравнению с 22% в 2017 году», свидетельствует опрос ВЦИОМа о расходах россиян на погашение кредитов (есть у РБК).
Обновлено в 17:01
Кино
Вышел русский трейлер сериала «Почему женщины убивают» с Люси Лью
В Сети появился дублированный трейлер сериала «Почему женщины убивают» с Люси Лью, Александрой Даддарио и Сэди Кальвано в главных ролях.
Обновлено в 16:46
Общество
Около 40% молодежи в России считают себя неверующими, выяснил опрос
Приблизительно 37% молодежи в России возрастом от 18 до 24 лет считают себя неверующими.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел при испытании новой двигательной установки.
Обновлено в 17:45
Политика
Жириновский сравнил Зеленского с Путиным
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что украинский президент Владимир Зеленский пытается повторять за российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 23:40
Единоборства
Глава UFC отреагировал на желание Сехудо провести межгендерный бой
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о желании чемпиона организации в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо провести бой с женщиной-бойцом.
Обновлено в 15:50
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено в 14:46
Общество
Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
В России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, говорится в тематическом отчете Росстата.
Обновлено в 20:04
Политика
Минприроды допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Россия может наложить запрет на экспорт леса в Китай, если власти КНР не будут помогать бороться с незаконной вырубкой, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено в 22:15
Армия и оружие
Россия призвала Запад предотвратить гонку вооружений в космосе
Москва призывает страны Запада присоединиться к разработке совместных мер для недопустимости размещения оружия в космосе и предотвращения гонки вооружений, заявил постпред России при отделении ООН Геннадий Гатилов.
Обновлено в 19:06
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус
Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:53
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Стрелок в Филадельфии может удерживать заложников
Мужчина, открывший в среду огонь по сотрудникам полиции в северной части американского города Филадельфия, может удерживать заложников.
Обновлено в 20:35
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Четыре человека погибли при горном обвале в Китае
Обновлено в 23:07
Экономика
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов
Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено в 19:38
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА
Обновлено в 17:50
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль дело о пропаже мальчика под Омском
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль расследование дела о пропаже 3-летнего ребенка под Омском.
Обновлено в 16:09
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сильного тумана не могут приземлиться самолёты
Три авиарейса, которые должны были приземлиться в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга, ушли на запасной аэродром в Тюмень.
Обновлено в 22:30
Единоборства
Сын Кости Цзю одержал очередную победу
Сын российского боксера Константина Цзю, чемпион Австралии в весовой категории до 69,9 кг Тим Цзю одержал победу над Дуайтом Ричи.
Обновлено в 11:08
Общество
Минтруд прокомментировал предложение о четырехдневной рабочей неделе
В июне этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве допустил возможность перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено вчера в 13:25
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено в 08:50