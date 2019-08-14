Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торговRT на русском 13 августа в 03:02
На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 16 копеек — до 65,56 рубля.
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Политика
Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в Гонконге
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры
Два квадрокоптера и вездеход подключили к масштабным поискам трехгодовалого мальчика, пропавшего в лесу в Омской области, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
В Роскачестве проверили школьные пиджаки для мальчиков
Безопасность "Исследование показало, более 60% пиджаков для школьников можно признать безопасными, и этот показатель выше, чем по результатам проверки других элементов школьной формы в прошлые годы", — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Обновлено в 01:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
Обновлено вчера в 08:03
Здоровье
Здоровых детей в России к концу обучения не остаётся
Установлено, что за время обучения в образовательном учреждении здоровых детей в школах не остаётся.
Обновлено в 00:54
Политика
Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении
В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Президент наградил зампреда Мосгоризбиркома за «добросовестную работу»
Президент Владимир Путин на фоне скандала с выборами в Московскую городскую думу подписал указ о награждении заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова орденом Дружбы.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес
В Торонто простились с Аллой Вербер
У 61-летней Вербер диагностировали менингококковый сепсис. Сегодня фэшн-директора ЦУМа похоронили в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:00
Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Культура
«Квартал-95» показал первую пародию на Зеленского
Студия «Квартал-95», художественным руководителем которой раньше работал действующий президент Украины Владимир Зеленский, впервые спародировала его.
Обновлено 13 августа в 22:40
Происшествия
Устроивший стрельбу в Филадельфии задержан
Подозреваемый в стрельбе в американском городе Филадельфия задержан. Об этом сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп.
Обновлено в 00:19
Здоровье
Медики рассказали, как нормализовать лимфатическую систему для поддержания молодости
Эксперты советуют обратить внимание на лимфатическую систему ради поддержания молодости.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году
В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка.
Обновлено в 00:03
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Финансы
Максимальная ставка по вкладам опустилась ниже 7%
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в I декаде августа опустилась ниже 7% и составила 6,82%, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Общество
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Когогина объяснила идею запрета старых машин
Ранее Когогина выступила с новой инициативой, которая запретит эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено вчера в 08:55
Общество
Минтруд прокомментировал предложение о четырехдневной рабочей неделе
В июне этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве допустил возможность перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено 13 августа в 13:25
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 00:53
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Здоровье
В России зафиксирован рост смертности от алкоголя
В первой половине текущего года в России было зафиксировано увеличение числа смертей от отравления алкоголем, об этом сообщает издание «ТАСС».
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Тринадцать штатов США оспорили в суде новый миграционный закон Трампа
Тринадцать американских штатов подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за нового закона, ограничивающего предоставление американского гражданства лицам с минимальным доходом.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено вчера в 15:20
Футбол
Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва трансфера Погба
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост из-за срыва трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено вчера в 17:18