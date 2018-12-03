Рубль в понедельник, 3 декабря, растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро

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