Финансы

Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро
Газета.Ru
02:27

Рубль в понедельник, 3 декабря, растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Газета.Ru02:27

Подробнее о событии

Курс рубля к доллару и евро резко вырос после подорожания нефти

РБК03:10

На бирже в Москве дешевеют доллар и евро

Эхо Москвы02:30

Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро

Газета.Ru02:27

Рубль начал новый торговый месяц с заметного подорожания к доллару и евро

Интерфакс02:24

Доллар и евро снижаются в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет02:20

Рубль заметно укрепился на фоне итогов G20 и растущей цены на нефть

Банки.ру02:21

Рубль укрепился к доллару и евро

DP.RU02:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 03:20, Ашберн
Финансы

«Дыра» в капитале московского Инкаробанка составила 2,77 миллиарда

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского Инкаробанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил почти 2,77 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 02:22
Финансы

Дни сочтены: доллару предрекли обвал на 30 процентов

На днях американская валюта резко подешевела, отреагировав на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что сейчас процентные ставки чуть ниже нейтрального диапазона.
Обновлено в 03:03
Финансы

Европейские рынки акций завершили торги в пятницу в минусе

Фондовые индексы Западной Европы снизились в пятницу в ожидании переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Аргентине.
Обновлено в 00:08
Финансы

Слишком крепкий орешек: вклады мешают аннулировать лицензию «Траста»

Пока процесс тормозит наличие в «Трасте» вкладов физических лиц: пока они не истекут, аннулировать лицензию невозможно, рассказал «Известиям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 02:05
Финансы

Госбанк Пакистана поднял ключевую ставку до рекордных 10%

Государственный Банк Пакистана (Центробанк) поднял ставку рефинансирования на 1,5%. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, теперь ключевая ставка в Пакистане составляет 10% — это рекордный показатель за последние пять лет.
Обновлено в 02:46
Финансы

Андрей Костин: дедолларизация укрепит рубль

Снижение доли долларов в расчетах с контрагентами России положительно скажется на обменном курсе рубля.
Обновлено в 02:26
Финансы

Мы жили в эпоху безопасного кредита

Во всяком случае, если ЦБ не перейдет к таргетированию инфляции на уровне 2%, тогда тот же ресурс, хотя и уже в гораздо меньших объемах, появится вновь и может быть использован.
Обновлено вчера в 16:59
Финансы

Рубль в декабре ждут сказочные испытания

Надо сказать, декабрь приготовил рублю, словно сказочному герою, целую россыпь испытаний.
Обновлено вчера в 08:22
Финансы

Госдолг Красноярского края снизился на миллиард рублей

Госдолг Красноярского края на 1 ноября 2018 года составил 107,9 млрд рублей. Такие данные опубликовал Минфин.
Обновлено в 00:15
Финансы

ЦБ проведет депозитный аукцион «тонкой настройки»

Центробанк сегодня, 3 декабря, проведет депозитный аукцион «тонкой настройки». Условия аукциона опубликованы на сайте ЦБ.
Обновлено в 03:04
Финансы

«Газпром» привлек кредиты у Intesa и J.P. Morgan на €2,3 млрд

Группа «Газпром» привлекла в октябре 2018 года кредиты у банков Intesa и J.P. Morgan на общую сумму €2,3 млрд, говорится в материалах газового холдинга.
Обновлено 30 ноября в 12:09
Финансы

Глава МВФ: Высокий уровень мирового долга является неотложным вопросом

Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что высокий уровень мирового долга, составляющий порядка 182 триллионов долларов США, является неотложным вопросом и предложила рекомендации для решения задач, стоящих перед мировой экономикой.
Обновлено 01 декабря в 14:31
Финансы

Путин высказал основания усиления позиций БРИКС в МВФ

Президент, выступил на встрече стран БРИКС, отметив стабильность нового Банка развития, чем заявил основание добиваться усиления своего влияния в МВФ.
Обновлено 01 декабря в 05:35
Финансы

Эксперт прокомментировал заявление ЦБ о теневом секторе экономики

Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в беседе с НСН прокомментировал борьбу ЦБ с теневым сектором экономики.
Обновлено 30 ноября в 10:51
Финансы

Примерно 72 % городского бюджета в 2019 году потратят на социальную сферу

Больше всего планируют потратить на содержание социальной сферы: образование, культуру, физкультуру и спорт, социальную поддержку населения.
Обновлено вчера в 22:59
ещё по теме
Главное