Финансы
Рубль в понедельник, 3 декабря, растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Газета.Ru02:27
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Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9-2%
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом blue chips на фоне подъема мировых площадок и нефти на итогам саммита G20 - было достигнуто торговое перемирие между США и Китаем и продлено соглашение между Россией и Саудовской Аравией о сокращении нефтедобычи; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 1,9-2%.
Обновлено в 05:21
Финансы
Рекордно низкие ставки по ипотеке зафиксированы в России в октябре
"Средние ставки по ипотеке за 10 месяцев 2018 года составили 9,55% (-1,39 п.п. к 10 месяцам 2017 г.). Ставка по кредитам, выданным в октябре, сохранилась на рекордно низком 9,41% уровне", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:41
Финансы
«Дыра» в балансе Инкаробанка составила 2,8 млрд рублей
«Дыра» в балансе Инкаробанка (Москва), лицензия у которого была отозвана 31 октября текущего года, составляет порядка 2,8 млрд рублей, свидетельствуют данные на сайте ЦБ.Так, активы банка на дату отзыва лицензии с учетом результатов финансового обследования оцениваются примерно в 146,4 млн рублей против почти 208,1 млн в бухгалтерском балансе кредитной организации на отчетную дату.
Обновлено в 05:27
Финансы
Еврокомиссия ожидает, что все больше стран ЕС перейдут на евро
Еврокомиссия надеется, что все больше стран Евросоюза будут переходить на евро, сказал вице-президент ЕК, в том числе, по вопросам евро, Валдис Домбровскис на конференции.
Обновлено в 05:59
Финансы
Доллар рухнет на 30 процентов, заявил миллиардер Рэй Далио
Миллиардер и инвестор Рэй Далио заявил, что из-за «тройного дефицита США» доллар рухнет на 30 процентов.
Обновлено в 06:50
Финансы
Госбанк Пакистана поднял ключевую ставку до рекордных 10%
Государственный Банк Пакистана (Центробанк) поднял ставку рефинансирования на 1,5%. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, теперь ключевая ставка в Пакистане составляет 10% — это рекордный показатель за последние пять лет.
Обновлено в 05:50
Финансы
«АЛРОСА» остается актуальной инвестиционной идеей
Продолжаем ознакомление с финансовыми результатами российских компаний за третий квартал 2018 года.
Обновлено в 04:01
Финансы
Андрей Костин: дедолларизация укрепит рубль
Снижение доли долларов в расчетах с контрагентами России положительно скажется на обменном курсе рубля.
Обновлено в 02:26
Финансы
Вкладчики переключили внимание на депозиты в иностранной валюте
К пополнению инвалютных депозитов донские вкладчики вновь приступили в июле.
Обновлено в 05:58
Финансы
Доллар и евро растут на бирже 30 ноября
Курс доллара вырос на открытии торгов Московской биржи 30 ноября.
Обновлено в 02:05
Финансы
Рынок криптовалют потерял $700 млрд за год
Капитализация криптовалютного рынка за последний год упала в шесть раз — с $826 млрд до $135 млрд.
Обновлено в 04:02
Финансы
ЦБР проведет депозитный аукцион «тонкой настройки», 290 млрд р на 3дн
Предыдущий аукцион "тонкой настройки" состоялся 19 ноября - регулятор привлек на два дня 400 миллиардов рублей под 7,46 процента годовых, при этом банки предалагали 426,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:42
Финансы
Европейские рынки акций завершили торги на позитиве
Фондовые индексы государств Западной Европы завершили преимущественно в плюсе торги в четверг, инвесторы оценивали статданные из еврозоны и новости от центральных банков США и Великобритании.
Обновлено 30 ноября в 02:36
Финансы
Сроки ликвидации трех банков-банкротов продлили на Украине
Украинский фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год сроки ликвидации трех банков, объявленных банкротами, сообщила в субботу пресс-служба фонда.
Обновлено 01 декабря в 10:54
Финансы
«Открытие Холдинг» выставил на декабрь оферту по облигациям серии БО-06
АО "Открытие Холдинг" выставило безотзывную оферту по приобретению биржевых облигаций серии БО-06, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 02:37