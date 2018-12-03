Финансы

Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро
Газета.Ru
02:27

Рубль в понедельник, 3 декабря, растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Газета.Ru02:27

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Курс рубля вырос к доллару и евро после подорожания нефти

Российская газета04:37

Итоги G20 сыграли в пользу рубля

Ведомости04:06

Курс рубля к доллару и евро резко вырос после подорожания нефти

РБК03:10

Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро

Газета.Ru02:27

Рубль начал новый торговый месяц с заметного подорожания к доллару и евро

Интерфакс02:24

На бирже в Москве дешевеют доллар и евро

Эхо Москвы02:30

Рубль заметно укрепился на фоне итогов G20 и растущей цены на нефть

Банки.ру02:21
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 05:02, Ашберн
Финансы

Nikkei 225 достиг шестинедельного максимума

В лидерах роста в составе австралийского индекса S&P/ASX 200 были акции Graincorp и Bellamys Australia, которые увеличились на 26,71% и 12,02% соответственно.
Обновлено в 03:36
Финансы

«Дыра» в капитале московского Инкаробанка составила 2,77 миллиарда

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского Инкаробанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил почти 2,77 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 04:31
Финансы

Дни сочтены: доллару предрекли 30-процентный обвал

На днях американская валюта резко подешевела, отреагировав на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что сейчас процентные ставки чуть ниже нейтрального диапазона.
Обновлено в 04:09
Финансы

«АЛРОСА» остается актуальной инвестиционной идеей

Продолжаем ознакомление с финансовыми результатами российских компаний за третий квартал 2018 года.
Обновлено в 04:01
Финансы

Центробанк понизил курс доллара и евро на 1-3 декабря

Центробанк назначил курс доллара на 10,07 копеек ниже Согласно данным Центробанка России, официальный курс доллара с 1 декабря просел на 10,07 копейки и составил 66,5335 рубля (66,6342 рубля на 30 ноября).
Обновлено в 02:40
Финансы

Госбанк Пакистана поднял ключевую ставку до рекордных 10%

Государственный Банк Пакистана (Центробанк) поднял ставку рефинансирования на 1,5%. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, теперь ключевая ставка в Пакистане составляет 10% — это рекордный показатель за последние пять лет.
Обновлено в 02:46
Финансы

Андрей Костин: дедолларизация укрепит рубль

Снижение доли долларов в расчетах с контрагентами России положительно скажется на обменном курсе рубля.
Обновлено в 02:26
Финансы

Мы жили в эпоху безопасного кредита

Во всяком случае, если ЦБ не перейдет к таргетированию инфляции на уровне 2%, тогда тот же ресурс, хотя и уже в гораздо меньших объемах, появится вновь и может быть использован.
Обновлено вчера в 16:59
Финансы

Страсть к перекредитованию загоняет россиян в долговую яму

В России уже вполне можно было бы объявить бум перекредитования: объёмы кредитов, которые берутся на покрытие уже имеющихся долгов, бьют все рекорды.
Обновлено вчера в 23:59
Финансы

Госдолг Красноярского края снизился на миллиард рублей

Госдолг Красноярского края на 1 ноября 2018 года составил 107,9 млрд рублей. Такие данные опубликовал Минфин.
Обновлено в 04:11
Финансы

Рынок криптовалют потерял $700 млрд за год

Капитализация криптовалютного рынка за последний год упала в шесть раз — с $826 млрд до $135 млрд.
Обновлено в 04:02
Финансы

Рубль стал самой нестабильной валютой

Агентство Bloomberg опубликовало антирейтинг мировых валют, лидером которого стал рубль.
Обновлено вчера в 04:35
Финансы

ЦБ проведет депозитный аукцион «тонкой настройки»

Центробанк сегодня, 3 декабря, проведет депозитный аукцион «тонкой настройки». Условия аукциона опубликованы на сайте ЦБ.
Обновлено в 04:37
Финансы

Промсвязьбанк повысил ставки в рублях по вкладу «Мой доход»

Промсвязьбанк повысил ставки по вкладу «Мой доход» в рублях.
Обновлено в 04:20
Финансы

СМИ: министры ЕС будут откладывать решение по бюджету еврозоны

Министры позволят руководству еврозоны, проводящему принципиально обоснованную политику в отношении тех стран, которые пострадали от экономической обстановки, а не от снижения собственных показателей, привлекать к решению кризисных вопросов ESM.
Обновлено вчера в 23:07
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