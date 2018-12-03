Финансы
Рубль в понедельник, 3 декабря, растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Газета.Ru02:27
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Финансы
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На днях американская валюта резко подешевела, отреагировав на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что сейчас процентные ставки чуть ниже нейтрального диапазона.
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Финансы
«АЛРОСА» остается актуальной инвестиционной идеей
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Финансы
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Финансы
Андрей Костин: дедолларизация укрепит рубль
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Финансы
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Госдолг Красноярского края на 1 ноября 2018 года составил 107,9 млрд рублей. Такие данные опубликовал Минфин.
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Финансы
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Рубль стал самой нестабильной валютой
Агентство Bloomberg опубликовало антирейтинг мировых валют, лидером которого стал рубль.
Обновлено вчера в 04:35
Финансы
ЦБ проведет депозитный аукцион «тонкой настройки»
Центробанк сегодня, 3 декабря, проведет депозитный аукцион «тонкой настройки». Условия аукциона опубликованы на сайте ЦБ.
Обновлено в 04:37
Финансы
Промсвязьбанк повысил ставки в рублях по вкладу «Мой доход»
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Министры позволят руководству еврозоны, проводящему принципиально обоснованную политику в отношении тех стран, которые пострадали от экономической обстановки, а не от снижения собственных показателей, привлекать к решению кризисных вопросов ESM.
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