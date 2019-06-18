Энергетика
Рубль укрепляется на новостях о встрече лидеров США и КитаяREGNUM 02:57
Информация, неожиданно появившаяся 18 июня, о встрече президента США Дональда Трампа и руководителя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита G20 взбудоражила рынки, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по науке департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров.
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«Мы до сих пор живем в средневековых понятиях»: Инна Маликова вступилась за женщин, которые и после 50 носят мини
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При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
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Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США
Минобороны РФ выложило в сеть видео перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
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Медведчук рассказал о срыве обмена Сенцова из-за убийства Захарченко
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Армия и оружие
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«Хонда» привезёт новые моторы во Францию, Квят будет оштрафован
Представители «Хонды» подтвердили, что во Франции новые двигатели и турбины получат Квят, а также пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.
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Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону".
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Финансы
Средства с маткапитала могут перенаправить на увеличение детского пособия
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил "Интерфаксу", что высвобожденные деньги от уменьшения расходов на материнский капитал в бюджете на следующий год пойдут на другие нужды - в том числе, возможно, на существенное увеличение 50-рублевого детского пособия, о чем говорил премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:02
Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Общество
В Японии запретили физическое наказание детей
Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
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Полиция Лондона сообщила об убийстве россиянина Глеба Жебровского, известного под именем Глеб Стальной.
Обновлено вчера в 21:04
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Инсулин. Министр Наталья Мазина выступила с официальным заявлением
Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с заявлением.
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
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Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.
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