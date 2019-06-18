Энергетика

Рубль укрепляется на новостях о встрече лидеров США и КитаяREGNUM 02:57

Информация, неожиданно появившаяся 18 июня, о встрече президента США Дональда Трампа и руководителя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита G20 взбудоражила рынки, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по науке департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров.
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В среду ключевым событием для рынка нефти станут итоги заседания ФРС и пресс-конференция Д. Пауэлла - «Нордеа Банк»

Финмаркет04:11

Рубль укрепляется на новостях о встрече лидеров США и Китая

REGNUM02:57

Нефть растет на фоне напряженности на Ближнем Востоке, надежд на сделку США и Китая

Financial One02:36

Нефть продолжает дорожать в надежде на улучшение торговых отношений США и КНР

ПРАЙМ01:11

Ниже ватерлинии: как нападение на танкеры может обрушить цены на нефть

Известиявчера в 17:02

Трамп «подогрел» нефть на 3,05%

Вестник Кавказавчера в 13:08

Цены на нефть падают второй день подряд

Вечерний курьервчера в 09:37
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Шоу-бизнес

«Мы до сих пор живем в средневековых понятиях»: Инна Маликова вступилась за женщин, которые и после 50 носят мини

Обновлено в 05:18
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 04:06
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США

Минобороны РФ выложило в сеть видео перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено 17 июня в 23:07
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Наука

Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени

Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
Обновлено в 06:11
Политика

Медведчук рассказал о срыве обмена Сенцова из-за убийства Захарченко

Договоренность об обмене осужденных между Россией и Украиной, включая украинского режиссера Олега Сенцова, почти была достигнута, сообщил глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медвечук.
Обновлено в 05:53
Футбол

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Денисом Глушаковым

Обновлено в 05:33
Наука

Два йогурта в неделю снижают риск рака кишечника

Употребление не менее двух порций йогурта в неделю может обеспечить мужчинам защиту от возникновения полипов кишечника, которые нередко предшествуют злокачественным новообразованиям этого органа.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Bellingcat обнародовала имена якобы причастных к трагедии МН 17 в Донбассе

Расследовательская группа Bellingcat назвала имена людей, которые якобы имеют отношение к трагедии самолета Boeing 777–200 компании Malaysia Airlines, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 06:05
Автоспорт

«Хонда» привезёт новые моторы во Францию, Квят будет оштрафован

Представители «Хонды» подтвердили, что во Франции новые двигатели и турбины получат Квят, а также пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.
Обновлено в 04:57
Футбол

Защитник сборной Украины подписал контракт с московским «Динамо»

Обновлено в 05:12
Футбол

Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону»

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону".
Обновлено в 06:27
Финансы

Средства с маткапитала могут перенаправить на увеличение детского пособия

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил "Интерфаксу", что высвобожденные деньги от уменьшения расходов на материнский капитал в бюджете на следующий год пойдут на другие нужды - в том числе, возможно, на существенное увеличение 50-рублевого детского пособия, о чем говорил премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:02
Общество

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Общество

В Японии запретили физическое наказание детей

Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Происшествия

В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Общество

В России за нескошенную траву предлагают изымать земельные участки

Поправки подготовлены в Земельный кодекс, закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс.
Обновлено вчера в 07:08
Гаджеты

Бюджетный смартфон Redmi 7A готовится к выходу на рынок Европы

Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Гражданин России убит в Лондоне

Полиция Лондона сообщила об убийстве россиянина Глеба Жебровского, известного под именем Глеб Стальной.
Обновлено вчера в 21:04
Здоровье

Инсулин. Министр Наталья Мазина выступила с официальным заявлением

Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с заявлением.
Обновлено в 04:16
Политика

Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ

Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Политика

Песков прокомментировал поступление вопросов на «Прямую линию» Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прием вопросов на «Прямой линии» Владимира Путина.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Кокорин хочет отбывать срок в одной колонии с братом

Спортсмен сказал, что хочет отбывать наказание в одной колонии со своим младшим братом Кириллом, который также проходил фигурантом по делу футболиста.
Обновлено вчера в 20:27
Экономика

Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Старшего сына экс‐хоккеиста Соколова перевели из реанимации

Сына экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова перевели из отделения реанимации.
Обновлено в 05:46
Футбол

Леонид Слуцкий: «У Дзюбы есть только черное и белое»

Обновлено в 05:16
Авто

Реальные продажи новых автомобилей в мае упали на 18%

Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Ургант прокомментировал слова Малышевой о «детях-кретинах»

Обновлено в 05:16
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