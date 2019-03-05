Финансы
Рубль укрепляется к евро на старте торговThe Moscow Post 02:52
Американский доллар немного вырос, евро снижается на "Московской бирже", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на данные торгов. Курс доллара по состоянию на утро прибавил три копейки до 65,77 рубля, евро снижается до 74,46 рубля снизившись на восемь копеек.
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Происшествия
Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани
Ученик школы №10 станицы Ахтанизовской Темрюкского района Краснодарского края вымогал деньги у других школьников, угрожая пневматическим пистолетом.
Обновлено в 04:57
Политика
Представителя российского МИД не пустили в Чехию
Представителя МИД, направлявшегося в Чехию в составе официальной российской делегации, не пустили в страну, сообщили РИА Новости в посольстве в Праге.
Обновлено в 05:12
Наука
В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения от ВИЧ
В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от ВИЧ после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу, пишет во вторник газета The Guardian.
Обновлено в 01:26
Политика
Лукашенко заявил о готовности изменить подходы к интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на инициативу российской стороны готова к изменению подходов к интеграции с Россией.
Обновлено в 03:41
Общество
В Петербурге прощаются с Жоресом Алферовым
В Санкт-Петербурге началась церемония прощания с Жоресом Алферовым — великим ученым, академиком РАН, лауреатом Нобелевской премии по физике.
Обновлено в 03:56
Политика
Госдума во втором чтении обсудит законопроект о запрете хостелов
Сегодня, 5 марта, Госдума на пленарном заседании рассмотрит во втором, решающем чтении законопроект о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию об офшорной сети «Тройки Диалог»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расследование об офшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог».
Обновлено в 05:59
Финансы
Путин потребовал от банков не «накручивать» льготную ставку по ипотеке
"Очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было", - сказал Путин.
Обновлено в 06:38
Транспорт
Названа цена за проезд по трассе М-11 Москва-Петербург
Проезд по новой скоростной трассе М-11, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, обойдется автолюбителям в сумму около двух тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу "Автодора" Вячеслава Петушенко.
Обновлено в 06:20
Общество
Сенаторы предложили вернуть вытрезвители и сделать их платными
Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект о создании системы вытрезвителей, рассказал РБК один из авторов документа, председатель комитета Валерий Рязанский.
Обновлено в 05:19
Авто
AliExpress начнет продавать автомобили в России
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие
Новые катера Росгвардии заступили на дежурство в Керчи
Два новых транспортно-десантных катера БК-16 Росгвардии успешно совершили переход из Севастополя и заступили на дежурство в Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:08
Общество
В одной из бухт Приморья создадут центр содержания косаток
"Участники совещания особо отметили, что морские млекопитающие больше не являются вещественными доказательствами, и арест с них снят", - добавил представитель Гордеева.
Обновлено в 06:38
Технологии
В Мексике археологи обнаружили пещеру с древними артефактами майя
Археологи от Института Антропологии и истории (INAH) в Мексике обнаружили древнюю пещеру с более 155 артефактами, которые оставались нетронутыми более тысячи лет, сообщается в заявлении на сайте института.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Шойгу рассказал о разработке новых военных спутников-разведчиков
В настоящее время Россия ведет работу над созданием современных военных космических аппаратов, сообщил 5 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Машину мэра Якутска повредило упавшим с крыши снегом
На закрепленный за мэром Якутска Сарданой Авксентьевой автомобиль Toyota Camry упал пласт снега с крыши жилого дома.
Обновлено в 02:51
Общество
Названа возможная причина самоубийства вокалиста The Prodigy
Возможной причиной самоубийства вокалиста The Prodigy стал развод и депрессия, сообщает газета The Sun.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Прекращено уголовное дело экс-мэра Челябинска Давыдова
Обновлено в 05:19
Политика
На космодромы Байконур и Восточный назначили новых руководителей
На космодромы Байконур и Восточный назначены новые руководители, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
Обновлено в 03:31
Политика
Москалькова попросила комиссара ООН вступиться за Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет "как-то повлиять на украинскую сторону" в ситуации с заключением российского журналиста Кирилла Вышинского.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Башкирии возбудили дело против избившего подчиненную полицейского
Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело в отношении полицейского, избившего подчиненную и угрожавшего ей убийством.
Обновлено в 04:16
Экономика
Гинер приобрел 9,9% уставного капитала страховщика «Капитал Лайф»
Президент страховой компании «Капитал Лайф» (бывшая «РГС Жизнь») Евгений Гинер приобрел долю в 9,9% ее уставного капитала, говорится в поступившем в РБК сообщении страховщика.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Подозреваемого в подготовке теракта в Германии россиянина обвинили
Ранее СМИ со ссылкой на письмо генпрокуратуры ФРГ сообщали, что протаранивший на грузовике рождественскую ярмарку в Берлине в 2016 году Анис Амри вместе с французом Клементом Б. и россиянином Магомедом-Али С. планировали провести теракт с применением взрывчатки.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Петербурге из-за непогоды два самолета ушли на запасные аэродромы
Из-за разбушевавшегося снегопада не смогли совершить посадку в Петербурге самолеты из Красноярска и Перми.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
Украина хочет создать «оружие возмездия» против России
Ранее США заявили о расторжении с Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:21