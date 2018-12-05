Финансы
Рубль укрепляется к евро и дешевеет к доллару на открытии торгов
Рубль укрепляется к евро и дешевеет к доллару на открытии торговБанки.ру02:22
Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 4 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 66,86 рубля, курс евро понизился на 8 копеек, до 75,72 рубля, следует из данных на сайте биржи.
Банки.ру02:22
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Финансы
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