Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 4 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 66,86 рубля, курс евро понизился на 8 копеек, до 75,72 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Рубль укрепляется к евро и дешевеет к доллару на открытии торгов

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