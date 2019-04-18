Финансы

Рубль укрепляется к доллару и снижается к евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:29

Торговая сессия 17 апреля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и снижается к евро.
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Курсы валют на сегодня, 18 апреля 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 17:13

Доллар упал на 50 копеек

ИА БанкИнформСервисвчера в 06:05

Рубль укрепляется к доллару и снижается к евро на открытии торгов

News.ruвчера в 03:29
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 10:42, Ашберн

Курсы доллара и евро упали до минимумов с начала года

КП - Беларусь07:09
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Космос

Ракета Antares с кораблем Cygnus стартовала к МКС

Обновлено вчера в 17:01
Политика

Россия оставила Украину без нефти

2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Энергетика

Глава Дагестана признал ежегодные потери 35% поставляемого газа

За год потери газа в Дагестане составляют 35% при общем объеме поставок в 3,2 млрд кубометров, сообщил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 07:18
Общество

Дочь Навального поступила в Стэнфордский университет

Дочь российского оппозиционера Алексея Навального Дарья Навальная рассказала, что будет учиться в США в один из самых престижных университетов США.
Обновлено в 09:24
Политика

Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией

Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

На вдову Дмитрия Марьянова подали в суд из-за наследства

На Ксению Бик, вдову известного российского актера Дмитрия Марьянова, подали в суд.
Обновлено в 04:59
Кино

В возрасте 16 лет умерла актриса из «Облачного атласа»

Обновлено в 10:32
Футбол

«Манчестер Сити» поздравил «Тоттенхэм» с выходом в полуфинал ЛЧ

"Манчестер Сити" в твиттере ответил на пост аккаунта "Тоттенхэма" о выходе клуба в полуфинал Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:39
Политика

Захарова назвала мифом изоляцию Крыма

Несколько иностранных гостей форума посетовали, что после возвращения Крыма в состав РФ консульства европейских государтв в Крыму были закрыты, и это затрудняет общение представителей национальных диаспор полуострова со своими соотечественниками за рубежом, а также усложняет поездки в Европу.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В ДТП на углу Невского проспекта и Фонтанки пешехода сбросило в реку

Новое ДТП с пострадавшими произошло на набережной реки Фонтанки на пересечении с Невским проспектом.
Обновлено в 10:13
Общество

В Москве открылась выставка китайского шелка

Выставка продемонстрировала богатство китайской культуры шелка.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Футбол

Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Писателя Быкова госпитализировали

Писателя, поэта и публициста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия

В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета

Обновлено в 08:26
Общество

Росреестр запустит аналог Airbnb в Крыму

Росреестр и подведомственная Федеральная кадастровая палата до конца 2019 года запустят сервис аренды жилья в Крыму, который станет российским аналогом Airbnb.
Обновлено в 10:25
Футбол

Стал известен лучший игрок ФК «Ростов» в матче против «Спартака»

Лучшим игроком футбольного клуба «Ростов» в матче со «Спартаком» стал Элдор Шомуродов, говорится на сайте ростовской команды.
Обновлено в 10:05
Общество

Водка в России оказалась нелегальной на треть

Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Политика

Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией

Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.
Обновлено в 09:43
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб

На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Потерпевший в драке с Кокориным и Мамаевым явился в суд

Чиновник Минпромторга Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пришёл в Пресненский суд Москвы.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия

Мощное землетрясение произошло на Тайване

Обновлено в 01:22
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Футбол

Моуринью заявил, что Месси нужно запирать в клетку

Португальский тренер Жозе Моуринью высказался в адрес нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 06:29
Спорт

Талисманами олимпийской команды России стали кот и медведь

Талисманами олимпийской команды России стали кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка.
Обновлено в 08:26
Политика

Замгенпрокурора России подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук решил покинуть свой пост, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Парголово горят сараи на площади 300 квадратных метров

В четверг 18 апреля, около 15:38, загорелись сараи на улице Первого Мая в Парголово в Выборгском районе Петербурга - прибывшие на место пожарные зафиксировали пожара на площади около 300 квадратных метров, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено в 10:20
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