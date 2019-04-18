Рубль укрепляется к доллару и снижается к евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:29

Торговая сессия 17 апреля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и снижается к евро.

Рубль укрепляется к доллару и снижается к евро на открытии торгов

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