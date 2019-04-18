Финансы
Рубль укрепляется к доллару и снижается к евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:29
Торговая сессия 17 апреля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и снижается к евро.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Космос
Ракета Antares с кораблем Cygnus стартовала к МКС
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Россия оставила Украину без нефти
2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Энергетика
Глава Дагестана признал ежегодные потери 35% поставляемого газа
За год потери газа в Дагестане составляют 35% при общем объеме поставок в 3,2 млрд кубометров, сообщил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 07:18
Общество
Дочь Навального поступила в Стэнфордский университет
Дочь российского оппозиционера Алексея Навального Дарья Навальная рассказала, что будет учиться в США в один из самых престижных университетов США.
Обновлено в 09:24
Политика
Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
На вдову Дмитрия Марьянова подали в суд из-за наследства
На Ксению Бик, вдову известного российского актера Дмитрия Марьянова, подали в суд.
Обновлено в 04:59
Кино
В возрасте 16 лет умерла актриса из «Облачного атласа»
Обновлено в 10:32
Футбол
«Манчестер Сити» поздравил «Тоттенхэм» с выходом в полуфинал ЛЧ
"Манчестер Сити" в твиттере ответил на пост аккаунта "Тоттенхэма" о выходе клуба в полуфинал Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Захарова назвала мифом изоляцию Крыма
Несколько иностранных гостей форума посетовали, что после возвращения Крыма в состав РФ консульства европейских государтв в Крыму были закрыты, и это затрудняет общение представителей национальных диаспор полуострова со своими соотечественниками за рубежом, а также усложняет поездки в Европу.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В ДТП на углу Невского проспекта и Фонтанки пешехода сбросило в реку
Новое ДТП с пострадавшими произошло на набережной реки Фонтанки на пересечении с Невским проспектом.
Обновлено в 10:13
Общество
В Москве открылась выставка китайского шелка
Выставка продемонстрировала богатство китайской культуры шелка.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Футбол
Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Писателя Быкова госпитализировали
Писателя, поэта и публициста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
Обновлено в 08:26
Общество
Росреестр запустит аналог Airbnb в Крыму
Росреестр и подведомственная Федеральная кадастровая палата до конца 2019 года запустят сервис аренды жилья в Крыму, который станет российским аналогом Airbnb.
Обновлено в 10:25
Футбол
Стал известен лучший игрок ФК «Ростов» в матче против «Спартака»
Лучшим игроком футбольного клуба «Ростов» в матче со «Спартаком» стал Элдор Шомуродов, говорится на сайте ростовской команды.
Обновлено в 10:05
Общество
Водка в России оказалась нелегальной на треть
Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.
Обновлено в 09:43
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб
На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Потерпевший в драке с Кокориным и Мамаевым явился в суд
Чиновник Минпромторга Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пришёл в Пресненский суд Москвы.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
Мощное землетрясение произошло на Тайване
Обновлено в 01:22
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Футбол
Моуринью заявил, что Месси нужно запирать в клетку
Португальский тренер Жозе Моуринью высказался в адрес нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 06:29
Спорт
Талисманами олимпийской команды России стали кот и медведь
Талисманами олимпийской команды России стали кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка.
Обновлено в 08:26
Политика
Замгенпрокурора России подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук решил покинуть свой пост, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Парголово горят сараи на площади 300 квадратных метров
В четверг 18 апреля, около 15:38, загорелись сараи на улице Первого Мая в Парголово в Выборгском районе Петербурга - прибывшие на место пожарные зафиксировали пожара на площади около 300 квадратных метров, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено в 10:20