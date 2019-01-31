Финансы

Рубль укрепляется к доллару и слабеет к евроБанки.ру 02:23

Курс доллара расчетами "завтра" в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,49 рубля, курс евро повысился на 5 копеек до 75,29 рубля, следует из данных на сайте биржи.
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Биржевой курс евро опустился ниже 75 рублей

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РИА Новости04:49
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
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