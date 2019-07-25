Курс рубля в начале дня растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск четверга снижается на 13 копеек – 63,17 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 70,31 рубля.

Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов

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