Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торговПРАЙМ 25 июля в 03:08

Курс рубля в начале дня растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск четверга снижается на 13 копеек – 63,17 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 70,31 рубля.
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