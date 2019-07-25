Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торговПРАЙМ 25 июля в 03:08
Курс рубля в начале дня растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск четверга снижается на 13 копеек – 63,17 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 70,31 рубля.
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Мультфильм «Три кота» набрал на YouTube более 1,5 млрд просмотров
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Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
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Политика
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