Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торговNews.ru вчера в 02:26

Торговая сессия 16 января демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.
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Рубль вырос к евро после открытия торгов

Телеканал 360°03:10

Курс доллара снизился на открытии Мосбиржи

Москва 2402:27

Рубль незначительно изменился к доллару и евро на старте торгов четверга

Интерфакс02:26

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском02:05

Рубль растет к евро на открытии торгов

Газета.Ru02:25

Курс рубля снижается к доллару и растёт к евро

News.ru02:40

«Быки» в рубле готовы к атаке: новости на их стороне

АК&М15 января в 07:28
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Политика

Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев

Обновлено вчера в 23:40
Общество

Блогеры перекрыли движение на Новом Арбате ради съемок клипа

Блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата ради съемок клипа, чем привлекли к себе внимание столичных инспекторов.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Суд приговорил обвиняемых в убийстве фигуриста Тена к 18 годам колонии

Обновлено в 06:33
Гаджеты

Motorola перевыпустит раскладной телефон RAZR

Компания Motorola работает над созданием новой версии раскладного телефона RAZR.
Обновлено в 01:57
Кино

Умер фронтовой кинооператор Борис Соколов

Фронтовой кинооператор Борис Соколов умер на 99-м году жизни, сообщил ТАСС в четверг зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Взрыв прогремел в университете во Франции

Во время работ на крыше одного из университетских зданий в Лионе (Франция) прогремел взрыв.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Сбивший девушку на переходе краснодарский судья подал в отставку

Обновлено в 06:57
Авто

Geely показала кросс-купе с шасси и агрегатами Volvo

Новинка разделила основные узлы и агрегаты с автомобилями подконтрольной китайскому концерну марки Volvo.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Перми произошел пожар в офисном здании

Обновлено в 05:37
Космос

«Лунный росток» погиб от холода

Хлопковое семя, высаженное китайским зондом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, погибло, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Обновлено в 04:16
Происшествия

Учительница из Тольятти объяснила, почему ударила девочку на уроке

Обновлено в 06:39
Интернет

Более 20 миллионов паролей с адресами почты утекли в Сеть

Около 22 миллионов пользовательских паролей вместе с 773 миллионами уникальных адресов почты были опубликованы на файловом хостинге Mega.
Обновлено в 07:10
Авто

В Казахстане создадут отечественный автомобильный бренд

По предварительной информации, в создании казахского автомобильного бренда будет участвовать китайский автогигант Jac уже заинтересовалась в создании казахстанского бренда.
Обновлено в 03:59
Интернет

В Сети обнаружили активно распространяющийся вирус-шифровальщик Djvu

В интернете был обнаружен активно распространяющийся вирус-шифровальщик Djvu, который не поддаётся удалению.
Обновлено в 06:50
Общество

Читинский депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих

Депутат Читинской городской думы Екатерина Борисова предложила на ночь отключать электричество в неблагоустроенных бараках, сообщает "Чита.ру".
Обновлено в 06:33
Политика

Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине

Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.
Обновлено вчера в 12:07
Транспорт

Собянин открыл разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл движение по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе на улицу Академика Курчатова.
Обновлено в 06:45
Авто

Volkswagen представил серийный Golf GTI TCR

Компания Volkswagen представила серийный вариант «горячего» хэтчбека Golf GTI TCR, построенного по мотивам одноимённого концепт-кара 2018 года.
Обновлено в 02:29
Авто

McLaren представила лимитированную модель 600LT Spider

Итальянская компания McLaren выпустила новую версию спорткара 600LT Spider, который можно будет приобрести в ограниченном тираже.
Обновлено вчера в 15:21
Политика

Роскомнадзор повторно запросил у Би-би-си сведения о соблюдении закона

Роскомнадзор направил Би-би-си повторный запрос о предоставлении дополнительных документов, подтверждающих ограничение иностранного контроля за СМИ.
Обновлено в 05:30
Авто

26 компаний подняли цены на автомобили в России

За последний месяц на отечественном авторынке выросли цены на автомобили 26 компаний.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Пираты потребовали выкуп за захваченных российских моряков

Пираты, захватившие российских моряков в Гвинейском заливе, связались с судовладельцем и потребовали выкуп за своих заложников.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В горящих на северо-востоке Москвы гаражах прогремел взрыв

Обновлено в 07:01
Политика

В Хакасии рассказали о причинах увольнения экс-замминистра финансов

Бывший заместитель министра финансов Хакасии Галина Спиридонова покинула пост из-за окончания срока контракта, а не из-за истории с премиями, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Ирина Бутенко.
Обновлено в 04:22
Авто

Новый кроссовер Chevrolet Tracker рассекречен до премьеры

Компания Chevrolet готовит к премьере новое поколение мини-внедорожника Tracker.
Обновлено вчера в 03:08
Политика

Дерипаска подал в суд на Зюганова

Предприниматель Олег Дерипаска подал иск в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
Обновлено в 03:38
Наука

Хранение магазинных чеков оказалось опасным для здоровья

Ученые проанализировали состав магазинных чеков в трех странах: в Бразилии, Испании и Франции. Относительно безопасные чеки во Франции.
Обновлено в 04:08
Общество

«Победа» прекращает полеты за рубеж из Санкт-Петербурга

С 16 января «дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» – прекратила продажи билетов на международные рейсы из и в Санкт-Петербург с вылетом после 28 февраля.
Обновлено вчера в 15:40
Авто

Кроссовер Datsun для России построят на базе Duster

Компания Datsun может выпустить в России две новые модели – кроссовер (на базе Renault Duster) и еще один легковой автомобиль.
Обновлено в 03:29
Кино

Скончался продюсер «Дозоров» Алексей Кублицкий

В Москве 14 января скончался продюсер и сценарист Алексей Кублицкий в возрасте 46 лет, сообщает РБК.
Обновлено в 04:34
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