Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торговNews.ru 22 апреля в 03:26

Торговая сессия 22 апреля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов демонстрирует рост к доллару и евро.

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

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