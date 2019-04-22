Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торговNews.ru 22 апреля в 03:26

Торговая сессия 22 апреля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов демонстрирует рост к доллару и евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евро

Росбалт03:51

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:19

Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,79 рубля

ТАССвчера в 03:04

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торговой сессии

News.ru03:34

Рубль дешевеет в начале торгов

Банки.ру03:26

Доллар вырос на 19 копеек

Финмаркет05:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Происшествия

Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
Обновлено вчера в 09:55
Общество

Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука

Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено вчера в 17:50
Авто

Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 25 апреля

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 25 апреля, составляет 63,9798 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес

Бритни Спирс впервые обратилась к фанатам после лечения в психбольнице

В начале апреля Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 06:04
Политика

Боярский назвал шляпу Ким Чен Ына изысканной и романтичной

Актёр счел, что выбор шляпы в качестве головного убора сделало образ главы Северной Кореи романтичным и придало ему шарм, поскольку поклон со шляпой будет более изысканным, чем без нее.
Обновлено в 07:55
Политика

Кремль раскрыл тактику Путина в отношениях с Зеленским

Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию отношений с Киевом с учетом заявлений и действий победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Происшествия

МВД заплатит 4 млн рублей за инспектора, который насиловал детей

Обновлено в 07:17
Армия и оружие

В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»

Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Финансы

S&P и Nasdaq достигли новых рекордных уровней

Примечательно, что S&P 500 и Nasdaq Composite достигли вчера новых рекордных уровней.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца

В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04
Общество

Энергомост Крым-Кубань отключен – впервые за три года

Минэнерго проверяет возможности внутренней генерации полуострова при работе в изолированном режиме, сообщает ИА FederalCity.Последний раз собственными ресурсами электроэнергии Севастополь и Крым обходились 1 декабря 2015 года, когда в условиях созданного украинскими националистами блэкаута на полуострове работали лишь местные ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции.
Обновлено вчера в 08:52
Экономика

Сбербанк станет совладельцем Rambler Group

Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
Музыка

Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»

В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

СМИ сообщили, что курганских студентов «сгоняют» в «Бессмертный полк»

Обновлено в 07:53
Спорт

Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Обновлено в 06:13
Общество

В РЖД показали новый купейный вагон с душем и сейфом

Холдинг РЖД устроил на Рижском вокзале в Москве презентацию нового купейного вагона с душем, холодильником и микроволновками.
Обновлено вчера в 06:34
Политика

Луценко заявил, что Януковича ждут на Украине с конвоем и наручниками

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что обрадовался намерению бывшего украинского президента Виктора Януковича вернуться на родину.
Обновлено в 06:23
Энергетика

Гройсман поручил «Нафтогазу» искать дешевый газ по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «Нафтогазу» следует искать дешевый газ по всему миру.
Обновлено в 01:49
Общество

Россиянам разрешили жарить шашлыки на природе

В МЧС России разрешили жителям страны жарить шашлыки на природе при условии соблюдения мер безопасности.
Обновлено в 06:14
Авто

Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12

Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
Авто

В Химках стартует строительство завода грузовиков Hino

Обновлено вчера в 04:14
Здоровье

Россияне стали вдвое меньше пить

В прошлом году глава Минздрава сообщала, что в период с 2013-го по 2018 год россияне стали пить меньше на 80 процентов.
Обновлено в 07:40
Политика

Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту

Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
Обновлено в 05:20
Футбол

Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

Обновлено в 04:01
Происшествия

На Урале начальника отдела ГИБДД уволили после «пьяного» ДТП

Начальника ГИБДД Чебаркульского района Челябинской области уволили со службы после совершения ДТП, решается вопрос о привлечении к ответственности его руководителей, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
Обновлено в 07:23
Наука

Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека

Обновлено в 07:31
Кино

Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве

Финальную серию «Игры престолов» покажут зрителям на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 07:43
Политика

Путин упростил получение российского гражданства жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное