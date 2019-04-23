Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торговГазета.Ru 03:23
Рубль снижается по отношению к доллару и евро в начале торгов. Это следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10.05 курс доллара расчетами "завтра" повышался на 24 копейки - до 63,93 рубля.
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Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Обновлено в 08:53
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Политика
Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР
Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:37
Наука
Найдены превращающие свет в электричество камни
Ученые измерили фототок в образцах камней из пустыни: оказалось, что в богатых железом и марганцем минералах электроны приходят в движение под действием света на поверхности, но этого не наблюдается в толще материала.
Обновлено в 10:42
Экономика
Кудрин предложил распределять часть доходов от НДС между регионами
Часть собираемого в России налога на добавленную стоимость можно было бы распределять между субъектами РФ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 12:10
Политика
Bloomberg рассказал о планах Путина после 2024 года
По данным собеседников Bloomberg, Владимир Путин может иметь планы возглавить объединенное государство, чтобы "обойти конституционный запрет и остаться президентом после 2024 года".
Обновлено в 10:02
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Энергетика
Правительство решило профинансировать дешевый бензин в России
Ранее в среду, 24 апреля, стало известно, что первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак договорились об источнике финансирования субсидии нефтяным компаниям для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено в 07:32
Культура
Зеленский оставит проекты студии «Квартал 95»
Владимир Зеленский, победивший президентских выборах на Украине, оставит проекты студии "Квартал 95", его место займут другие участники проекта и известные юмористы, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Пентагон: США не заинтересованы в гонке вооружений с Россией
Соединенные Штаты не заинтересованы в гонке вооружений с Россией, а также в создании новых видов оружия.
Обновлено в 11:39
Экономика
ФБК нашел у Силуанова и Цаликова элитные дачи на Рублевке
По словам Навального, Силуанов и Цаликов строят дачи по соседству в элитной части Рублевки – в деревне, которая называется Раздоры.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона
Обновлено в 12:32
Политика
Путин в Петербурге встретится с Советом законодателей РФ
Президент России Владимир Путин проведет в среду в Санкт-Петербурге встречу с членами Совета законодателей РФ.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Здоровье
На Ставрополье фельдшерские пункты открывают «с нуля»
В Ставропольском крае 12 фельдшерских пунктов открыты там, где их никогда не было, - рассказал журналистам на брифинге министр здравоохранения края Виктор Мажаров.
Обновлено в 11:04
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Авто
Nissan отзывает в России кроссоверы Terrano из-за проблем с тормозами
Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Nissan Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Кино
Анна Семенович показала первые кадры со съемок «Гардемаринов»
Вчера Светлана Дружинина начала съемки очередного эпизода «Гардемаринов» в Крыму.
Обновлено в 10:30
Технологии
Испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока прошли в РФ
На головном плавучем энергоблоке "Академик Ломоносов" завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки.
Обновлено в 12:25
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт топлива в ряд стран
Экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и прибалтийские страны временно остановила Белоруссия, 23 апреля заявил журналистам заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб на семинаре-конференции «Экспорт в ЕС продукции концерна „Белнефтехим“».
Обновлено вчера в 05:33
Здоровье
Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху
В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Здоровье
Супербактерии-убийцы стремительно размножаются из-за самолечения антибиотиками
Эксперты обнародовали шокирующую информацию: уже через 30 лет от инфекций, вызванных супербактериями, будет умирать ежегодно 10 миллионов человек.
Обновлено в 11:30