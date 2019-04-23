Рубль снижается к доллару и евро в начале торговГазета.Ru 03:23

Рубль снижается по отношению к доллару и евро в начале торгов. Это следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10.05 курс доллара расчетами "завтра" повышался на 24 копейки - до 63,93 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

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