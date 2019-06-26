Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торговNews.ru 24 июня в 03:22
Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро. Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:02 мск доллар стал дешевле на 11 копеек, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,915 рубля, а европейская валюта подешевела на 6 копеек и стоила 71,5925 рубля.
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