Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торговNews.ru 24 июня в 03:22

Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро. Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:02 мск доллар стал дешевле на 11 копеек, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,915 рубля, а европейская валюта подешевела на 6 копеек и стоила 71,5925 рубля.
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Доллар вырос на открытии торгов до 62,85 рублей

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Рубль растёт к доллару и евро

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Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торговой сессии

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Рубль незначительно растет к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:15

Рубль укрепляется на торгах с утра

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Курс доллара снизился до 62,98 рубля

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Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:10
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Общество

Асфальт в Ударное за 172 миллиона приведет к дачам и прачечной

Дорогу в село Ударное из Шахтерска восстановят. Это обойдется в 172 миллиона рублей.
Обновлено в 18:28
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Обновлено в 15:27
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Соловьев назвал покойного Доренко предателем

Обновлено вчера в 04:20
Политика

В Парламентской ассамблее НАТО не намерены возвращать делегацию России

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун по итогам встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским заявила, что организация не намерена возвращать членство делегации Федерального Собрания России.
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Обновлено в 10:04
Политика

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Обновлено в 15:55
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Колокольцев предложил конфисковывать автомобили у пьяных водителей

Предлагаем конфискацию транспортных средств у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, — заявил Колокольцев.
Обновлено в 08:47
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Гагарина может на год переехать в Китай

Полина Гагарина в китайском вокальном шоу Singer заняла пятое место. Для певицы конкурс многое значит.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие

НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД

НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Алсу исполнила просьбу смертельно больной девочки

Алсу, которая часто помогает всяческим благотворительным фондам, однажды исполнила личную просьбу смертельно больной девочки из Казани.
Обновлено в 17:49
Армия и оружие

Россия предложила Китаю купить еще одну партию Су-35

Обновлено в 19:55
Происшествия

Тайно оплодотворивший десятки пациенток врач отделался штрафом

80-летнего врача судили, однако он отделался только штрафом в 10 тысяч канадских долларов и отзывом лицензии.
Обновлено в 19:25
Транспорт

Прав могут лишиться водители с грязными номерами

Если номер покрылся снегом или грязью при движении по трассе, а умышленность действий не доказана, то применять можно лишь 500-рублевый штраф.
Обновлено в 05:03
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Общество

Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия

Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
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В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Общество

Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей

Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено в 14:00
Здоровье

В Кургане 1 июля откроется новый онкоцентр

Центр амбулаторной онкологической помощи начнёт работать в Кургане с 1 июля.
Обновлено в 10:18
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Рожки да ножки

В странах — участниках ВОЗ новый пересмотр вступит в силу с 2022 года.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

Петренко и его молодая жена показали пятимесячную дочку

Измену Петренко простить не смог и развелся с супругой. Последние три года он состоит в браке с девушкой по имени Кристина Бродская.
Обновлено в 13:26
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«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер

Обновлено в 13:51
Происшествия

Пассажирский поезд сбил «Жигули» с подростками в Архангельской области

«На железнодорожном переезде, оборудованном светозвуковой сигнализацией, автомобиль ВАЗ-2105 в нарушение правил дорожного движения выехал на пути перед приближающимся поездом №187 Архангельск — Новороссийск», — говорится в сообщении.
Обновлено в 20:26
Гаджеты

Huawei открыла отдельный магазин для Honor и объявила выгодные скидки

Бренд Honor объявил об открытии собственного официального интернет-магазина.
Обновлено в 11:59
Авто

Кросс-хэтч Kia XCeed представлен официально

Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено вчера в 22:20
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Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе

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Экономика

Счетная палата нашла у таможни нарушения на 1 млрд рублей

Счетная палата нашла финансовые нарушения в работе Центральной базовой таможни в Москве.
Обновлено в 19:14
Происшествия

Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Петербурге

Два человека в среду получили ножевые ранения в результате массовой драки на Свердловской набережной в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленобласти.
Обновлено в 13:42
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
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