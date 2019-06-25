Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:22

Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро. Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:02 мск доллар стал дешевле на 11 копеек, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,915 рубля, а европейская валюта подешевела на 6 копеек и стоила 71,5925 рубля.
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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

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Число погибших при взрывах боеприпасов в Казахстане возросло до двух

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СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы

Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
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Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
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В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что новые санкции Соединённых Штатов, введённые против верховного лидера республики алятоллы Али Хаменеи, «навсегда закрывают путь для дипломатии».
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В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
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Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
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Известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

Стало известно, какие сборные сыграют в четвертьфинале Кубка Америки - 2019, сообщает "Советский спорт".
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Европа начала отказываться от угля из России

Стоимость угля из России в Европе снизилась до минимальных показателей за последние три года, пишут «Ведомости».
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