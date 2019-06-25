Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:22
Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро. Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:02 мск доллар стал дешевле на 11 копеек, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,915 рубля, а европейская валюта подешевела на 6 копеек и стоила 71,5925 рубля.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:32, Вашингтон
Политика
США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасности
Американская сторона может покинуть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанный в 1960 году.
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ПАСЕ проголосовала за возвращение России
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Обновлено вчера в 18:50
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В Нурлате произошел порыв крыши складского помещения из профнастила на площади 50 кв.м. Из-за этого пострадали автомобили ВАЗ-2110 и Daewoo Nexia.
Обновлено вчера в 11:56
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Новейший корвет впервые покажут на форуме «Армия» во Владивостоке
Гостям международного военно-технического форума «Армия-2019» впервые покажут во Владивостоке новейший корвет Тихоокеанского флота «Громкий», сообщает пресс-служба ТОФ.
Обновлено вчера в 21:58
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Обновлено вчера в 12:00
Технологии
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Общество
В России снизят отчетную нагрузку для школьных учителей
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Обновлено вчера в 05:20
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Футбол
Адвокат Мамаева рассчитывает, что его подзащитный выйдет по УДО
Обновлено вчера в 13:54
Здоровье
От смерти спасли ревизоры сотни жителей края: изъято зараженное мясо
Специалисты Россельхознадзора проверили в лаборатории пробы свинины, ввезенной в Красноярский край из Республики Алтай.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Елистратов ушел в отставку, Челябинск возглавила Наталья Котова
Сегодня, 24 июня, 43 депутата городской думы Челябинска проголосовали за отставку мэра города Владимира Елистратова.
Обновлено вчера в 01:26
Происшествия
СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы
Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено вчера в 15:09
Кино
Сэмюэл Л. Джексон нашел ошибку в постере «Человека-паука»
Американский актер Сэмюэл Л. Джексон рассказал об ошибке на новом постере к фильму «Человека-паук: вдали от дома».
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МИД Ирана: новые санкции США «навсегда закрывают путь для дипломатии»
В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что новые санкции Соединённых Штатов, введённые против верховного лидера республики алятоллы Али Хаменеи, «навсегда закрывают путь для дипломатии».
Обновлено в 00:30
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Сообщается, что ожидаемая игра Cyberpunk 2077 не станет исключением в такой тенденции.
Обновлено в 01:23
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В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
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Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ
Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
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Происшествия
Пять человек пострадали в результате столкновения трех машин в Якутии
В результате ДТП различные травмы получили пять человек, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 00:57
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Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей
Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено вчера в 12:47
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю
Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
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«Калашников» представил беспилотник-камикадзе
«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено вчера в 14:41
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Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.
Обновлено вчера в 00:27
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что собирается уйти в отставку.
Обновлено вчера в 12:11
Футбол
Известны все четвертьфиналисты Кубка Америки
Стало известно, какие сборные сыграют в четвертьфинале Кубка Америки - 2019, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:44
Энергетика
Европа начала отказываться от угля из России
Стоимость угля из России в Европе снизилась до минимальных показателей за последние три года, пишут «Ведомости».
Обновлено вчера в 03:54