Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:22

Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро. Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:02 мск доллар стал дешевле на 11 копеек, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,915 рубля, а европейская валюта подешевела на 6 копеек и стоила 71,5925 рубля.
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Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:30

Рубль растет к доллару и евро

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Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

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Рубль укрепляется на торгах с утра

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Рубль укрепляется в начале валютной сессии

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Рубль в слабом плюсе к доллару и евро на дорогой нефти

ПРАЙМ03:11

Курс доллара снизился до 62,98 рубля

ТАСС03:05
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Энергетика

В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территории

Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно.
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Происшествия

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Политика

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Общество

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Путин рассказал о выручке от российского военного экспорта

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Обновлено в 07:49
Общество

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Алкоголь оказался вреден даже в малых дозах

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Культура

Роман Бабаян стал главредом радиостанции «Говорит Москва»

Коллеги выдержали паузу, а сегодня стало известно, что Роман Бабаян, журналист и ведущий программы "Право голоса" на канале "ТВ Центр", приступит к выполнению обязанностей, которыми ранее занимался Доренко, то есть займет пост главреда.
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Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

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Армия и оружие

В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:18
Культура

Музейное сообщество попросило передать ГЦСИ Пушкинскому музею

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Богатые регионы стали еще богаче

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Названы 10 регионов России, где больше всего любят Lada

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Политика

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Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".
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Компания Ротенберга реконструирует трассу М1 до границы с Белоруссией

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Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.
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Девочка не имеет официальной прописки, поэтому ее не принимают ни в одно дошкольное образовательное заведение Санкт-Петербурга.
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Кремль назвал условие снятия ограничений с Грузии

В Кремле задумаются о снятии ограничений с Грузии, когда обстановка в этой стране вернется в нерусофобское русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

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В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
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В Екатеринбурге выпускница гимназии набрала 400 баллов на ЕГЭ

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Гидрометцентр России опроверг приход осенней погоды в Москву

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг резкое понижение температуры в столице на этой неделе.
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