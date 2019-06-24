Рубль растет к доллару и евро на открытии торговЭкономика сегодня 03:13

На открытии торгов Московской биржи рубль растет к доллару и евро. Об этом свидетельствует данные, приведенные на сайте регулятора. Курс доллара снизился на девять копеек и составил 62,94 рубля.

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

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