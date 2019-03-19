Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:40
Торговая сессия 18 марта демонстрирует разнонаправленное движение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.
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Космос
В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы
Обновлено в 04:15
Общество
Брижит Бардо назвала жителей острова Реюньон дегенератами
Актриса и защитница животных Брижит Бардо выступила с оскорбительными нападками в адрес населения заморской территории Франции — острова Реюньон в Индийском океане, обвинив их в жестоком обращении с животными.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено в 20:13
Происшествия
В Якутии задержали людей, устроивших погромы в овощных киосках
В Якутии арестовали нескольких молодых людей, подозреваемых в погромах овощных киосков после преступления мигранта, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.
Обновлено в 20:59
Общество
Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
Обновлено в 20:59
Армия и оружие
Новый российский беспилотник с винтовкой поразил экспертов в США
Журналистов американского издания Futurism поразил проект российской оборонной компании «Алмаз-Антей», представившей беспилотник с винтовкой, напоминающей легендарный АК-47.
Обновлено в 18:17
Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей
В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету
Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено в 19:43
Наука
Главную математическую премию мира впервые получила женщина
Обновлено в 12:58
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено в 19:01
Политика
WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 20:01
Армия и оружие
Минобороны покажет танковый биатлон на АрМИ-2019 в режиме онлайн
Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено в 18:43
Общество
Ученые объяснили, почему в Финляндии живут самые счастливые люди
Причина большого числа счастливых людей в Финляндии кроется в экспериментальном подходе правительства к созданию благополучия в стране, государство стремится повысить комфорт и безопасность пяти миллионов жителей через проведение тщательных исследований в сферах здравоохранения, образования и занятости - так секрет финского счастья РИА Новости объяснили в аналитическом центре Next Era.
Обновлено в 20:30
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Авто
Выпуск легковых машин в России в феврале вырос на 7%
По данным Росстата, за начало 2019 года с конвейеров российских автомобильных заводов сошло порядка 247 тыс. легковых автомобилей.
Обновлено в 03:54
Кино
Появился первый трейлер «Истории игрушек 4»
Во вторник, 19 марта, в сети появился первый полноценный трейлер мультфильма «История игрушек 4».
Обновлено в 16:08
Футбол
Влашич радуется возникающим каждый день в ЦСКА шансам
В Англии трудно играть, если ты не воспользовался шансом.
Обновлено в 20:41
Недвижимость
Банки начали продавать квартиры с жильцами
Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Интернет
Instagram запустил функцию для покупок в приложении
Обновлено в 10:48
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2%
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.
Обновлено вчера в 05:26
Здоровье
Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными
Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено вчера в 03:59
Политика
Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке
Российский и казахский лидеры Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсуждали решение последнего уйти в отставку.
Обновлено в 13:35
Футбол
Кокорин отметил день рождения в СИЗО
Футболист "Зенита" Александр Кокорин 19 марта отмечает свой 28-й день рождения в следственном изоляторе "Бутырка", сообщает "Газета.ру".
Обновлено в 10:11
Политика
Лавров посоветовал Волкеру не рассуждать о том, что выгодно России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер «лучше бы промолчал», говоря о якобы выгодном для России членстве Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО.
Обновлено в 09:55
Гаджеты
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Мужчина покончил с собой на скамейке в центре Москвы
Мужчина свел счеты с жизнью в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Обновлено в 05:39