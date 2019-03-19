Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:40

Торговая сессия 18 марта демонстрирует разнонаправленное движение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.
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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару и евро

Банки.ру12:36

Рубль стабилен к доллару и евро в начале торгов

Газета.Ru03:33

Рубль вновь обновил максимумы. Пора ли покупать валюту?

BFM.ruвчера в 23:01

Рубль на старте торгов потерял позиции к доллару и евро

Росбалт03:57

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:24

Курс доллара опустился

Smolnarod.ru17 марта в 02:06
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Космос

В небе над ОАЭ образовалась дыра абсолютно правильной формы

Обновлено в 04:15
Общество

Брижит Бардо назвала жителей острова Реюньон дегенератами

Актриса и защитница животных Брижит Бардо выступила с оскорбительными нападками в адрес населения заморской территории Франции — острова Реюньон в Индийском океане, обвинив их в жестоком обращении с животными.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено в 20:13
Происшествия

В Якутии задержали людей, устроивших погромы в овощных киосках

В Якутии арестовали нескольких молодых людей, подозреваемых в погромах овощных киосков после преступления мигранта, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.
Обновлено в 20:59
Общество

Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
Обновлено в 20:59
Общество

Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой

Обновлено в 15:53
Армия и оружие

Новый российский беспилотник с винтовкой поразил экспертов в США

Журналистов американского издания Futurism поразил проект российской оборонной компании «Алмаз-Антей», представившей беспилотник с винтовкой, напоминающей легендарный АК-47.
Обновлено в 18:17
Экономика

Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей

В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
Армия и оружие

Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету

Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено в 19:43
Наука

Главную математическую премию мира впервые получила женщина

Обновлено в 12:58
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Футбол

Аршавин выступил против бразильцев в сборной России

Самый именитый футболист сборной России, экс-игрок «Зенита», ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин высказался о появлении натурализованных иностранцев в сборной России.
Обновлено в 19:01
Политика

WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 20:01
Армия и оружие

Минобороны покажет танковый биатлон на АрМИ-2019 в режиме онлайн

Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено в 18:43
Общество

Ученые объяснили, почему в Финляндии живут самые счастливые люди

Причина большого числа счастливых людей в Финляндии кроется в экспериментальном подходе правительства к созданию благополучия в стране, государство стремится повысить комфорт и безопасность пяти миллионов жителей через проведение тщательных исследований в сферах здравоохранения, образования и занятости - так секрет финского счастья РИА Новости объяснили в аналитическом центре Next Era.
Обновлено в 20:30
Происшествия

Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Авто

Выпуск легковых машин в России в феврале вырос на 7%

По данным Росстата, за начало 2019 года с конвейеров российских автомобильных заводов сошло порядка 247 тыс. легковых автомобилей.
Обновлено в 03:54
Кино

Появился первый трейлер «Истории игрушек 4»

Во вторник, 19 марта, в сети появился первый полноценный трейлер мультфильма «История игрушек 4».
Обновлено в 16:08
Спорт

«Считаю, что это проявление трусости». Тарьей Бё – о молчании Логинова

Обновлено в 17:57
Футбол

Влашич радуется возникающим каждый день в ЦСКА шансам

В Англии трудно играть, если ты не воспользовался шансом.
Обновлено в 20:41
Недвижимость

Банки начали продавать квартиры с жильцами

Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Интернет

Instagram запустил функцию для покупок в приложении

Обновлено в 10:48
Экономика

Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2%

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.
Обновлено вчера в 05:26
Здоровье

Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными

Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено вчера в 03:59
Политика

Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке

Российский и казахский лидеры Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсуждали решение последнего уйти в отставку.
Обновлено в 13:35
Футбол

Кокорин отметил день рождения в СИЗО

Футболист "Зенита" Александр Кокорин 19 марта отмечает свой 28-й день рождения в следственном изоляторе "Бутырка", сообщает "Газета.ру".
Обновлено в 10:11
Политика

Лавров посоветовал Волкеру не рассуждать о том, что выгодно России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер «лучше бы промолчал», говоря о якобы выгодном для России членстве Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО.
Обновлено в 09:55
Гаджеты

Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм

Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Мужчина покончил с собой на скамейке в центре Москвы

Мужчина свел счеты с жизнью в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Обновлено в 05:39
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