Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на новостях о санкцияхNews.ru 02:55

Торговая сессия 14 февраля демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль подешевел к доллару и евро на новостях о подготовке новых антироссийских санкций

ТАССвчера в 15:13

Аналитики предрекли курсу рубля 10-процентное снижение из-за санкций

Московский Комсомолец05:46

Из-за новых санкций США за доллар будут давать 75 рублей

URA.Ru04:12

Курс рубля на Московской бирже резко упал на фоне угрозы новых санкций

Интерфаксвчера в 15:18

Обновленный вариант американского законопроекта обрушил российский рынок

Коммерсантъ13:52

Рубль упал к доллару и евро после сообщений о новых санкциях США

РБКвчера в 14:27

Рубль резко упал на данных о новых санкциях против России

Вестник Кавказа12 февраля в 13:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 14:18, Ашберн
Политика

Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»

В Праге Сергеев был вместе с Александром Петровым (предполагаемое настоящее имя — Алекса ндр Мишкин), одним из двух других подозреваемых по «делу Скрипалей».
Обновлено в 12:51
Происшествия

Три квартиры жилого дома обрушились из-за взрыва газа в Красноярске

Перекрытия в трех квартирах обрушились в результате взрыва газа в жилом доме в Красноярске, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах города.
Обновлено в 10:01
Технологии

Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на массовые сбои

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на массовые сбои.
Обновлено в 12:53
Культура

Умер народный артист России Сергей Захаров

Умер эстрадный певец, актер и народный артист России Сергей Захаров, ему было 68 лет.
Обновлено в 03:55
Политика

В Финляндии суд отклонил иск Бориса Ротенберга к трем банкам

Хельсинкский уездный суд отклонил иск российского бизнесмена Бориса Ротенберга против трех банков, отказавшихся оформлять платежи миллиардера.
Обновлено в 13:09
Происшествия

В ТЦ на юго-востоке Москвы загорелся автомобиль на подземной парковке

Более 500 человек эвакуированы из торгового центра на юго-востоке Москвы из-за возгорания автомобиля на парковке, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 13:56
Футбол

Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»

Встреча завершилась со счетом 8:7. Хавбек сыграл по тайму за обе команды и забил семь мячей.
Обновлено в 10:04
Политика

Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) - так называемых "воров в законе".
Обновлено в 13:03
Общество

Власти Москвы согласовали марш памяти Бориса Немцова

Обновлено в 10:16
Футбол

Рыболовлев уволил Вадима Васильева с поста вице-президента «Монако»

Вице-президент и генеральный директор футбольного клуба «Монако» Вадим Васильев покинет свой пост.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Во Внуково столкнулись два самолета

В аэропорту Внуково при буксировке столкнулись два самолета, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Актера Ланового не пустили на борт «Победы»

Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс "Победы" в Ростов-на-Дону, сообщает "Москва 24".
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Журналист «Би-би-си» признал ролик о химатаке в Сирии фейком

Продюсер BBC Syria Риам Далати (Riam Dalati) признал кадры ролика из госпиталя сирийской Думы постановочными.
Обновлено вчера в 17:05
Здоровье

Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»

Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено в 13:36
Политика

Британский парламент отклонил новое предложение по Brexit

В январе британский парламент отверг предложенное премьером Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit, а 29 января одобрил поправки к техническому документу по Brexit, санкционирующие продолжение переговоров с Евросоюзом по ключевому вопросу — проблеме ирландской границы.
Обновлено в 13:05
Политика

Павла Грудинина сняли с поста главы совета депутатов города Видного

Совет депутатов городского поселения Видное проголосовал за отставку Павла Грудинина с поста председателя местного совета депутатов.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Теракт в индийском Кашмире: Погибли 44 полицейских

Обновлено в 12:28
Политика

Путин потренировался на татами в Сочи

Президент России встретился с членами сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе. Затем Путин потренироваться вместе со спортсменами.
Обновлено в 13:57
Политика

В ООН создана группа противодействия вмешательству в дела Венесуэлы

В Организации Объединённых Наций ряд стран — членов создали специальную группу по противодействию вмешательству во внутренние дела суверенных стран, в том числе во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 12:39
Политика

Патрушев рассказал, как Порошенко может победить на выборах

Серетарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что у президента Украины Петра Порошенко есть только один шанс победить на выборах.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Мать с двумя детьми погибла в результате пожара в Орловской области

Обновлено в 12:25
Политика

Сенаторы США готовят новые масштабные санкции против РФ

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США в среду представят законопроект, нацеленный на наказание России за вмешательство в выборы в США и за ее агрессию на Украине путем введения санкций против ее банковского, энергетического секторов и внешнего долга, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 14:43
Политика

Медведев призовет чиновников к ответу за недостроенные школы и дороги

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что за каждую недостроенную школу, километр дороги и неубранную свалку будут отвечать не «абстрактные власти», а конкретные чиновники.
Обновлено в 05:20
Футбол

ВФСО «Динамо» одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ

Обновлено в 09:11
Происшествия

Спасенного в Магнитогорске Ваню Фокина выписали из больницы

Обновлено в 02:51
Происшествия

Суд снял арест с имущества осужденного министра Улюкаева

Суд снял арест десяти земельных участков (в основном – в Смоленской области), частного дома, элитного автомобиля, жилого дома, денежных средств на сумму более одного миллиона долларов и около 300 миллионов рублей.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Суд в США обязал власти обнародовать детали смерти Михаила Лесина

Городские власти Вашингтона собираются предать гласности документы по делу о смерти бывшего российского министра Михаила Лесина в США в 2015 году.
Обновлено в 04:03
Хоккей

Экс-игрок «Питтсбурга» назвал Малкина «психом»

Обновлено в 12:42
Политика

Медведев назвал новый пакет санкций против России шизоидной историей

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал новый пакет санкций против России шизоидной историей.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Самолет арестованного Зиявудина Магомедова выставлен на продажу

Ранее принадлежавший арестованному миллиардеру Зиявудину Магомедову самолет Gulfstream G650 с бортовым номером 9H-DTY выставлен на продажу на сайте компании-производителя.
Обновлено в 13:10
ещё по теме
Главное