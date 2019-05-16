Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне уверенно дорожающей нефтиФинмаркет 16 мая в 12:31
Чуть ранее евро опускался ниже 72,0 руб./EUR1 впервые с 29 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,22 копейки - до 67,92 рубля. Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует умеренный рост в паре с долларом и евро на вечерних торгах.
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Игры
Более 23 минут геймплея Phoenix Point
Обновлено вчера в 19:43
Политика
МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с США
Власти Венесуэлы готовы обсудить двусторонние отношения с США, заявил в интервью телеканалу TeleSUR министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном
В свою очередь, Денис Сопин задолжал судебным приставам Нахимовского района Севастополя 21,7 тыс. руб. В его случае речь идет лишь о судебных издержках по иску Минобороны, удовлетворенному все тем же военным судом.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В Волгограде задержали водителя грузовика после ДТП с маршруткой
Водитель грузовика МАЗ задержан в Волгограде после ДТП с маршруткой, в котором пострадало 15 человек, против него возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
Обновлено в 02:30
Общество
Россия вошла в пятерку самых упоминаемых стран из-за Евровидения
Ранее стало известно о том, что видео на песню Scream в исполнении Сергея Лазарева вошло в пятерку самых просматриваемых среди клипов участников смотра «Евровидения».
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100
Обновлено вчера в 09:43
Игры
Borderlands 3 временно убрана из продажи в Epic Games Store
Borderlands 3 временно нельзя предзаказать в Epic Games Store. 16 мая магазин начал большую распродажу.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Курской области в ДТП погибли три человека
В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.
Обновлено в 01:38
Авто
В России упал спрос на автомобили с механической КП
Обновлено 16 мая в 11:40
Наука
Мобильное приложение позволит обнаружить ушную инфекцию у ребенка
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Жители Крыма вспоминают жертв депортации
После освобождения Крымского полуострова в 1944 году началась депортация других народов.
Обновлено вчера в 17:05
Авто
Появились фото новой Skoda Octavia почти без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено вчера в 02:48
Общество
Протестующие в Екатеринбурге отказались от встречи с мэром
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани
Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове
Обновлено вчера в 15:45
Кино
Каннский кинофестиваль: Элтон Джон спустился с горы
В окрестностях Ниццы на горе Мон Борон расположен летний дом Элтона Джона, где он живет со своим супругом Дэвидом Фишером и их приемным сыном.
Обновлено в 02:19
Футбол
ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги
Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост
Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост, обвинив журналистов, готовивших материал, в манипулировании фактами и игнорировании официальной статистики.
Обновлено вчера в 18:26
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено 16 мая в 07:00
Экономика
Нижегородская область получит средства на расселение аварийного жилья
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин в пятницу подписали договор о предоставлении финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилья, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:21
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах
Корреспондент "МК" запечатлел звезд мирового кинематографа на красной дорожке 72-го Международного Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу.
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова рассказала о последних минутах жизни актера
Вдова Николая Караченцова рассказала о последних минутах жизни актера, скончавшегося за день до своего дня рождения.
Обновлено в 02:53
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала фото новорожденного сына и назвала его имя
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая сумела ввести в мире моду на нестандартные фигуры, показала в "Инстаграме" фотографию новорожденного сына.
Обновлено вчера в 19:43
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Игры
Minecraft Earth: Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft решила порадовать геймеров и занялась созданием мобильной версии игры.
Обновлено в 02:36