Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне уверенно дорожающей нефтиФинмаркет 16 мая в 12:31

Чуть ранее евро опускался ниже 72,0 руб./EUR1 впервые с 29 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,22 копейки - до 67,92 рубля. Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует умеренный рост в паре с долларом и евро на вечерних торгах.

Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне уверенно дорожающей нефти

Политика МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с США Власти Венесуэлы готовы обсудить двусторонние отношения с США, заявил в интервью телеканалу TeleSUR министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.

Происшествия Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.

Происшествия Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном В свою очередь, Денис Сопин задолжал судебным приставам Нахимовского района Севастополя 21,7 тыс. руб. В его случае речь идет лишь о судебных издержках по иску Минобороны, удовлетворенному все тем же военным судом.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Происшествия В Волгограде задержали водителя грузовика после ДТП с маршруткой Водитель грузовика МАЗ задержан в Волгограде после ДТП с маршруткой, в котором пострадало 15 человек, против него возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Общество Россия вошла в пятерку самых упоминаемых стран из-за Евровидения Ранее стало известно о том, что видео на песню Scream в исполнении Сергея Лазарева вошло в пятерку самых просматриваемых среди клипов участников смотра «Евровидения».

Игры Borderlands 3 временно убрана из продажи в Epic Games Store Borderlands 3 временно нельзя предзаказать в Epic Games Store. 16 мая магазин начал большую распродажу.

Происшествия В Курской области в ДТП погибли три человека В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.

Политика Жители Крыма вспоминают жертв депортации После освобождения Крымского полуострова в 1944 году началась депортация других народов.

Авто Появились фото новой Skoda Octavia почти без камуфляжа Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).

Происшествия Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.

Кино Каннский кинофестиваль: Элтон Джон спустился с горы В окрестностях Ниццы на горе Мон Борон расположен летний дом Элтона Джона, где он живет со своим супругом Дэвидом Фишером и их приемным сыном.

Политика Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост, обвинив журналистов, готовивших материал, в манипулировании фактами и игнорировании официальной статистики.

Общество Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети» В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.

Экономика Нижегородская область получит средства на расселение аварийного жилья Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин в пятницу подписали договор о предоставлении финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилья, передает корреспондент РИА Новости.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.

Политика Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю» Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".

Общество Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах Корреспондент "МК" запечатлел звезд мирового кинематографа на красной дорожке 72-го Международного Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу.

Шоу-бизнес Вдова Николая Караченцова рассказала о последних минутах жизни актера Вдова Николая Караченцова рассказала о последних минутах жизни актера, скончавшегося за день до своего дня рождения.

Общество Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО "Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян показала фото новорожденного сына и назвала его имя Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая сумела ввести в мире моду на нестандартные фигуры, показала в "Инстаграме" фотографию новорожденного сына.

Здоровье Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.