Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро
Рубль укрепляется к доллару и евроГазета.Ru02:18
На открытии торгов рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи. По состоянию на 10.06 мск расчетами на "завтра" курс доллара падал на 6 копеек до 66,91 рубля.
Газета.Ru02:18
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Финансы
Торги на Уолл-стрит завершились в «зеленой зоне»
Все основные индексы фондового рынка США завершили торги в плюсе на 0,5−1,5%, 15 января передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 15:52
Финансы
ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж
ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу.
Обновлено вчера в 09:08
Финансы
Средний размер банковского вклада в России вырос на 8%
За последние два года средний размер банковского вклада в России вырос на 8% и составил более 682 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 13:00
Финансы
Сбербанк нарастил в 2018 году кредиты МСП на 19,4%
Сбербанк по итогам 2018 года нарастил кредитный портфель для малых и средних предприятий (МСП) на 19,4%. Как сообщается в пресс-релизе банка, на 1 января 2019 года он составил 1,616 трлн рублей.
Обновлено в 02:40
Финансы
Банк «Восточный» по указанию ЦБ увеличит резервы
"Восточный банк" (ПАО КБ "Восточный") образован в 1991 г. в Благовещенске, обладает одной из наиболее разветвленных региональных сетей.
Обновлено в 02:10
Финансы
Силуанов рассказал о профиците бюджетов регионов РФ в 2018 году
Профицит региональных бюджетов РФ за прошедший год составил 505 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:21
Финансы
Сможет ли курс биткоина снова подняться до 20 тысяч долларов
Можно ожидать, что в ближайшей перспективе курс биткоина продолжит падение и может опуститься до 3 тысяч долларов (сейчас он стоит 3671 доллар), однако в перспективах года он может вновь подрасти до уровня 5 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
На Украине покупка наличной валюты населением выросла почти на 30%
На Украине в декабре прошлого года население купило наличную валюту в банках на сумму $ 110,1 млн, что на 27,9% больше, чем в декабре прошлого года.
Обновлено в 01:45
Финансы
Сбербанк запустил опцию вывода денег на карты с кошельков WebMoney
В пресс-центре крупнейшего российского госбанка сообщили о запуске опции выведения денег на карты с кошельков WebMoney.
Обновлено в 01:59
Финансы
Минфин заявил о возможной докапитализации Промсвязьбанка
В 2019 году Промсвязьбанк могут докапитализировать. При этом правительство рассматривает и возможность неденежного увеличения капитала.
Обновлено вчера в 11:22
Финансы
Италия за год отдала Евросоюзу на 4,4 млрд евро больше, чем получила
В 2017 году Италия перечислила в бюджет Евросоюза на 4,4 млрд евро больше, чем получила обратно из его фондов, передает Italia Oggi во вторник, 15 января, со ссылкой на данные официальной статистики ЕС.
Обновлено вчера в 10:25
Финансы
ЦБ разместил купонные облигации 17-го выпуска на 427 млрд рублей
Банк России разместил купонные облигации 17-го выпуска на 427 млрд. 38,953 млн. рублей по номинальной стоимости.
Обновлено вчера в 03:24
Финансы
85% национального дохода России хранится в офшорах
В ходе выступления научный сотрудник Парижской школы экономики Филип Новокмет посетовал на то, что в текущей ситуации рост российского национального дохода на 40% более выгоден офшорам, чем России.
Обновлено вчера в 04:50
Финансы
Эксперты назвали главные события для российской валюты в 2019 году
Как рассказала Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, в начале января этого года ряд западных средств массовой информации назвали российский рубль недооцененной и, по этой причине, привлекательной мировой валютой.
Обновлено вчера в 04:00
Финансы
ЕЦБ упустил шанс поднять процентные ставки - HSBC
В немецком частном банке Bankhaus Lampe недавно заявили, что если ЕЦБ не начнет ужесточать политику в этом году, то нет оснований считать, что он сделает это в 2020 г. ЕЦБ, следующее заседание которого состоится 24 января, планирует сохранять процентные ставки на рекордном уровне как минимум до конца лета.
Обновлено вчера в 12:49