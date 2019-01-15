Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро
Рубль укрепляется к доллару и евроГазета.Ru02:18
На открытии торгов рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи. По состоянию на 10.06 мск расчетами на "завтра" курс доллара падал на 6 копеек до 66,91 рубля.
Газета.Ru02:18
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Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Ленинградской области
Обновлено в 04:25
Политика
В Сербии задержали боевика, готовившего покушение на Путина
Местные спецслужбы и эксперты называют предполагаемой датой теракта 17 января — день визита в Белград президента России Владимира Путина, сообщает 16 января «Российская газета».
Обновлено в 04:02
Политика
Греф считает цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией
Глава Сбербанка Герман Греф на Гайдаровском форуме заявил, что цифровизация — это единственный способ борьбы с коррупцией в России.
Обновлено в 04:02
ЖКХ
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.
Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие
В ЛНР заявили о планах ВСУ взорвать водохранилище в Донбассе
Обновлено в 02:43
Политика
Лавров заявил, что Россия продолжит работу по спасению ДРСМД
Москва готова и дальше работать для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года.
Обновлено в 04:48
Общество
Названы профессии, которые могут исчезнуть в ближайшем будущем
В ближайшем будущем в России могут исчезнуть такие профессии, как водитель и продавец, что связано с общемировой тенденцией на роботизацию экономики и бизнеса.
Обновлено в 00:44
Общество
Во ФСИН опровергли сообщения о VIP-камере Улюкаева
Обновлено в 03:09
Политика
Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из Евросоюза
При голосовании в палате общин британского парламента победу одержали противники плана выхода из Евросоюза, который премьер Тереза Мэй согласовала с Брюсселем, сторонникам Мэй не удалось набрать необходимого количества голосов для одобрения сделки.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан»
Авиапроизводитель «Антонов» в 2019 году намерен возобновить производство тяжелого транспортника Ан-124 «Руслан», рассказал в эфире телеканала «Прямой» первый замглавы «Укроборонпрома» Сергей Омельченко.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Священник, устроивший ДТП в Псковской области, был пьян
Обновлено в 05:34
Политика
США потребовали от России уничтожить ракету 9М729
Во время встречи по ДРСМД в Швейцарии США потребовали уничтожить российскую ракету 9М729 (SSC-8).
Обновлено вчера в 13:03
Здоровье
Госдума одобрила законопроект о паллиативной помощи
Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о паллиативной медицинской помощи, уточняющий порядок ее оказания.
Обновлено в 05:20
Политика
Песков рассказал, как от слов Путина кровь стынет в жилах
Президент России Владимир Путин может выразить свое мнение о чем-то или о ком-то так, что "кровь стынет", сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью изданию "АиФ".
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
В Иркутской области задержали подозреваемого в серийных изнасилованиях
В Иркутской области задержан 50-летний мужчина, который на протяжении 10 лет совершал изнасилования, в том числе в отношении несовершеннолетних, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 05:23
Кино
Владимир Путин поздравил актера Василия Ланового с юбилеем
Обновлено в 02:10
Общество
McDonald’s лишили права на товарный знак Big Mac в Евросоюзе
Компания McDonald's проиграла тяжбу против ирландской сети быстрого питания Supermac's за эксклюзивное право на товарный знак Big Mac.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Лавров удивлен шумихой, раздутой вокруг судьбы Союзного государства
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что удивлен той шумихе, которая раздута вокруг последних заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко и судьбы Союзного государства.
Обновлено в 04:08
Происшествия
СК возбудил два дела после нападений на российских дипломатов в Киеве
Следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам нападений на сотрудников российских загранучреждений в Киеве в 2018 году.
Обновлено в 05:16
Технологии
В России появится мобильное приложение для оформления ДТП
В России появится мобильное приложение для оформления ДТП.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Суд приговорил экс-начальника колонии в Карелии к 2,5 года колонии
Сегежский городской суд в среду приговорил бывшего начальника исправительной колонии №7 (ИК-7) Сергея Коссиева к 2,5 года колонии за превышение и злоупотребление служебными полномочиями, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Москве ищут женщину, пропавшую после снятия в банкомате 6 миллионов
В Москве пропала мать двоих детей.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Москве девочка-инвалид задохнулась в центре соцреабилитации
Девочка-инвалид задохнулась в центре социальной реабилитации в Москве, проглотив воздушный шар, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 04:02
Политика
Лавров рассказал о причине ареста Пола Уилана в России
Лавров сообщил, что американское посольство в России направило новый запрос на Уилана, он будет удовлетворён.
Обновлено в 04:34
Энергетика
В России АЗС могут начать продавать бензин по пол-литра
Независимые АЗС предупредили, что в России на заправках могут появиться маркетинговые „ухищрения“ и ценники не на литр топлива, а на пол-литра.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
«Почта России» начала продавать пиво
«Почта России» начала торговать слабоалкогольными напитками в 3,2 тыс. своих отделений по всей России, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено вчера в 06:44
Политика
Киев выразил протест в связи с продлением ареста украинским морякам
Министерство иностранных дел Украины назвало неправомерным решение Лефортовского суда Москвы продлить арест 24 украинским морякам, задержанным российскими пограничниками в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 04:54
Политика
Президент Сербии заявил, что всегда советуется с Путиным
Обновлено в 02:01
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.
Обновлено вчера в 08:10
Политика
Лавров: требования Японии по Курилам противоречат Уставу ООН
Одна из статей Устава ООН гласит, напомнил Сергей Лавров, что итоги Второй мировой войны незыблемы.
Обновлено в 04:18