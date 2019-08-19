Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евроRostov gazeta 10:29

По сообщению RT, после первый минуты торгов курс доллара упал на 20 копеек – до 66,37 руб, а курс евро на 27 копеек – до 73,60 руб. Эксперты отмечают, что такой старт в пользу российской валюты связан со снижением объема запасов нефти США.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

Банки.ру12:19

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:13

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль подорожал к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи

Экономика сегодня03:42

Рубль укрепился к доллару и евро благодаря растущей нефти

Интерфакс03:21

Рубль в ходе торгов давит на доллар и евро

Росбалт04:03

Рубль вечером продолжает расти на внутренних факторах

ПРАЙМвчера в 11:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:52, Ашберн
Фигурное катание

Российского танцора танго дисквалифицировали за удар жены кулаком

Обновлено в 11:38
Происшествия

Мать рассказала о состоянии девочки, пострадавшей на курорте в Турции

Обновлено в 05:17
Происшествия

Крокодил Фиделя Кастро напал на шведского пенсионера

Обновлено в 10:47
Происшествия

Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве

Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено в 13:24
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Политика

Россия и Украина подошли к решающей стадии обмена пленными

Как обмен повлияет на российско-украинские отношения Возвращение на Украину задержанных моряков и приговоренных к тюремным срокам граждан этой страны было приоритетом предыдущего президента страны Петра Порошенко и нынешнего — Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:41
Происшествия

Осуждённый за изнасилование следователь вышел из колонии и напал на женщину на Алтае

В июле 2015 года Сатлаева приговорили к шести годам колонии за серию нападений на одиноких женщин в Горно-Алтайске.
Обновлено в 15:07
Политика

США отказали во въезде девушке премьера Британии Джонсона

Обновлено в 05:15
Политика

Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны

На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Политика

Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски

Президент Финляндии Саули Ниинистё заговорил на русском языке во время встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:37
Технологии

Российские инженеры разработали «умную» трость для слепых

Прототип "умной" трости пока распознает только 60 предметов, в число которых входят автомобили, двери, бордюры, люди, дома и некоторые бытовые предметы.
Обновлено в 14:52
Происшествия

Слова сестер Хачатурян о домогательствах отца подтвердили следователи

Следователи подтвердили факты насилия в отношении сестер Хачатурян со стороны своего отца - это сексуальное и моральное насилие, об этом пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:48
Политика

Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
Обновлено вчера в 04:12
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Футбол

Сотрудник «ПСЖ» оскорбил Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар подвергся оскорблениям со стороны сотрудника клуба неподалеку от стадиона парижан, сообщает L’Équipe.
Обновлено в 15:42
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Обновлено в 09:38
Политика

Трамп и Макрон предлагают воссоздать G8 с участием России

Обновлено в 03:29
Общество

За месяц восемь детей-пациентов «Дома с маяком» умерли от нехватки незарегистрированных препаратов

За месяц восемь тяжелобольных детей умерли в России из-за отсутствия необходимых им незарегистрированных иностранных лекарств, заявила директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава.
Обновлено в 13:41
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Гаджеты

Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC

Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Аварийно севший в Подмосковье Аirbus A321 приподняли с грунта

Обновлено вчера в 20:08
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться

Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Общество

«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете

Обновлено в 05:33
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины

Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:35
Культура

Кириенко, Машков и Митяев оставили автографы на надписи «Таврида-АРТ»

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и популярные артисты - звездные гости фестиваля оставили автографы и пожелания на гигантской надписи "Таврида-АРТ" на открывшемся в Крыму фестивале творческих сообществ.
Обновлено в 13:12
Технологии

Археологи нашли в Пскове «холодильник» XVII века

Археологи во время раскопок в историческом центре Пскова нашли «холодильник» XVII века.
Обновлено в 15:32
Наука

Ученые завершили исследование по поиску чудовища в озере Лох-Несс

Команда специалистов, которая около года изучала озеро Лох-Несс в Шотландии, чтобы проверить легенды о существовании чудовища Несси, расскажет о результатах исследования в начале сентября.
Обновлено в 09:40
Общество

Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»

Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:39
Футбол

Велес Москва — Торпедо (Москва) 3:3 (5:6 по пенальти)

Хоккейный клуб «Торпедо» 24 августа проведет встречу с «Ландскроной» из Санкт-Петербурга в рамках Международного любительского турнира «Кубок единства».
Обновлено в 09:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное