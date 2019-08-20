Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евроRostov gazeta 10:29

По сообщению RT, после первый минуты торгов курс доллара упал на 20 копеек – до 66,37 руб, а курс евро на 27 копеек – до 73,60 руб. Эксперты отмечают, что такой старт в пользу российской валюты связан со снижением объема запасов нефти США.
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Рубль укрепляется к доллару и евро в среду днем, отыгрывая рост нефти и активизацию спроса на риск

Финмаркет09:06

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:13

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль в ходе торгов давит на доллар и евро

Росбалт04:03

Рубль укрепился к доллару и евро благодаря растущей нефти

Интерфакс03:21

Рубль уверенно растет, евро уже ниже 73 рублей

ПРАЙМ12:12

Курс рубля снижается к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:18
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Футбол

Семак дисквалифицирован на два матча чемпионата России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера санкт-петербургского "Зенита" Сергея Семака на два матча чемпионата России, один из которых - условно, за оскорбление арбитров матча шестого тура премьер-лиги с грозненским "Ахматом", заявил глава КДК Артур Григорьянц.
Обновлено в 11:13
Экономика

Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд

За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:54
Политика

Строительство «Северного потока-2» на финском участке завершено

Обновлено в 12:05
Армия и оружие

Перспективный спутник «Метеор-М» № 2-2 дал первые данные военным

Метеоданные с космического спутника «Метеор-М» № 2-2 впервые получили военные Восточного военного округа, 20 августа сообщили в пресс-службе ВВО.
Обновлено вчера в 06:14
Политика

Трамп поддержал возвращение России в G8

Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:56
Шоу-бизнес

Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы

У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Один человек погиб при падении вертолета в Вологодской области

Обновлено в 11:19
Политика

Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Политика

Трамп назвал «неподходящей» реакцию Дании на идею покупки Гренландии

Президент США Дональд Трамп завил, что покупка Гренландии была просто идея, и в отношении США должно быть проявлено уважение.
Обновлено в 12:24
Космос

Роботу «Федору» не будут устраивать торжественную встречу на МКС

Торжественная встреча робота "Федора" (Skybot F-850) на Международной космической станции (МКС) не планируется, поскольку это обычный эксперимент.
Обновлено вчера в 20:01
Футбол

Старридж подписал контракт с «Трабзонспором»

Английский нападающий Дэниэл Старридж подписал контракт с «Трабзонспором».
Обновлено в 11:26
Технологии

ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»

Банк России обсуждает интеграцию своей Системы бесконтактных платежей с мессенджером "Серафим".
Обновлено в 02:04
Кино

Раскрыто название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:26
Футбол

Данил Круговой перешел в «Зенит»

Обновлено в 06:59
Общество

В Крыму нашли древний христианский храм

На юго-западе Крыма нашли древний христианский храм.
Обновлено в 06:35
Космос

Астронавты NASA вышли в открытый космос

Обновлено в 10:01
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество

РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей

Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Обновлено в 10:16
Футбол

Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»

Думаю, Андре станет одним из самых удачных приобретений "Спартака".
Обновлено в 10:45
Происшествия

Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб

В городе Североуральске Свердловской области завершились аварийно-спасательные работы после обвала горной породы в шахте.
Обновлено в 12:37
Политика

В Молдавии заявили о неготовности к визиту Шойгу

Предстоящий визит министра обороны России Сергея Шойгу в Кишинев может носить только частный характер, поскольку правительство Молдавии не предупредили о встрече заранее, сообщила премьер-министр страны Майя Санду.
Обновлено в 08:22
Хоккей

«Йокерит» обыграл «Северсталь» на турнире имени Пучкова

Финский хоккейный клуб "Йокерит" оказался сильнее череповецкой "Северстали" в стартовом матче петербургского турнира имени Николая Пучкова, встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 10:21
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Паспорт РФ фигуранту дела о событиях в Одессе восстановят бесплатно

Дипломаты оказывают помощь в восстановлении паспорта россиянину Евгению Мефедову, который является фигурантом дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.
Обновлено в 10:59
Политика

Суд оставил украинских моряков в СИЗО

Мосгорсуд оставил в СИЗО 24-х украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:12
Футбол

Мохамеду Салаху не нравится система VAR

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался по поводу введения системы видеопомощи арбитрам. Игрок поделился мнением на этот счет.
Обновлено в 09:55
Энергетика

Reuters: «Роснефть» перевела экспортные контракты на оплату в евро

Компания «Роснефть» сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:44
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