Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евроRostov gazeta 10:29
По сообщению RT, после первый минуты торгов курс доллара упал на 20 копеек – до 66,37 руб, а курс евро на 27 копеек – до 73,60 руб. Эксперты отмечают, что такой старт в пользу российской валюты связан со снижением объема запасов нефти США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:42, Ашберн
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Политика
Путин ответил на вопрос о его планах после 2024 года
В ходе пресс-конференции в Хельсинки Владимира Путина спросили, в какой позиции он видит себя в 2025 году.
Обновлено в 12:52
Политика
Трамп рассказал о надежде на возвращение России в G8
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение Российской Федерации в G8.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В североуральской шахте под завалами погиб рабочий
Как сообщало ИА REGNUM, обрушение на одном из участков шахты «Ново-Кальинская» произошло днём 21 августа.
Обновлено в 12:15
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Игры
Опубликовано изображение консоли Sony PlayStation 5 Dev Kit
Обновлено в 04:43
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
СМИ: Медиков обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве в Архангельской области
Врачам Архангельской областной больницы на вопрос, заражены ли трое пострадавших во время взрыва под Северодвинском радиацией, сопровождавшие пациентов ответили, что те не представляют опасности.
Обновлено в 14:38
Политика
Лавров: Обмен удерживаемыми лицами с Украиной требует согласований
Глава российского МИД Сергей Лавров в вопросе обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной призвал не гнаться за сенсацией, а работать на результат.
Обновлено в 12:23
Футбол
Старридж стал игроком «Трабзонспора»
Обновлено в 11:31
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев
Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено в 06:49
Политика
«Агора» попросила ООН оценить действия властей при разгоне акций в Москве
Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний в связи с многочисленными случаями разгона мирных демонстраций в Москве в июле – августе этого года.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Происшествия
Крокодил Фиделя Кастро напал на шведского пенсионера
Обновлено в 10:47
Политика
Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка
Россия попросила о пересмотре арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 13:35
Футбол
«Чайка» забила 5 голов «Интеру» из Черкесска в матче Кубка России
Игра закончилась со счетом 5:2. Следующая игра «Чайки» в Кубке России состоится 25 или 26 сентября.
Обновлено в 13:35
Авто
Audi показала юбилейный универсал Audi RS6 Avant
Немецкая автомобильная компания Audi продемонстрировала новый универсал Audi RS6 Avant в честь 25-летия с момента образования немецкого подразделения.
Обновлено в 03:30
Авто
Kia продемонстрировала интерьер нового Kia Mohave
Внедорожник получит полностью цифровую панель приборов с 12,3-дюймовым дисплеем, а в целом передняя панель нового Mohave будет схожа с K900.
Обновлено в 12:11
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео
Обновлено в 02:08
Политика
США создадут космические ядерные системы при исследовании космоса
Сообщается, что целями разработки космических ядерных систем станет стабильное обеспечение или расширение возможностей по исследованию космоса.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы
21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено в 12:07
Политика
Владимир Путин прибыл во Францию на переговоры с Макроном
Президент России прибыл в Марсель, откуда на вертолёте отправится на переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено 19 августа в 10:51
Транспорт
Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»
Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:16