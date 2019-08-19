Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евроRostov gazeta 10:29

По сообщению RT, после первый минуты торгов курс доллара упал на 20 копеек – до 66,37 руб, а курс евро на 27 копеек – до 73,60 руб. Эксперты отмечают, что такой старт в пользу российской валюты связан со снижением объема запасов нефти США.
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