Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евроRostov gazeta 10:29

По сообщению RT, после первый минуты торгов курс доллара упал на 20 копеек – до 66,37 руб, а курс евро на 27 копеек – до 73,60 руб. Эксперты отмечают, что такой старт в пользу российской валюты связан со снижением объема запасов нефти США.
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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

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В работе социальной сети Instagram второй раз за неделю зафиксировали сбой.
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Глава российского МИД Сергей Лавров в вопросе обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной призвал не гнаться за сенсацией, а работать на результат.
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Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
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Закроется фестиваль 24 сентября грандиозным концертом звезд балетного искусства «Гала-Григорович», который будет посвящен выдающемуся русскому хореографу XX века, бессменному почетному президенту Международного фестиваля балетного искусства имени Рудольфа Нуреева, его автору и инициатору проведения в городе Уфе Юрию Григоровичу.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
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