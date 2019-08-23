Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евроRostov gazeta 21 августа в 10:29
По сообщению RT, после первый минуты торгов курс доллара упал на 20 копеек – до 66,37 руб, а курс евро на 27 копеек – до 73,60 руб. Эксперты отмечают, что такой старт в пользу российской валюты связан со снижением объема запасов нефти США.
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Рубль к вечеру растерял практически весь дневной рост на фоне развернувшейся вниз нефти
Финмаркет22 августа в 13:05
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Происшествия
Арестована начальник налоговой инспекции по ЮАО Москвы
В пятницу, 23 августа, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Южному округу столицы Марию Андреянову.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
В бундестаге назвали ошибкой идею вернуть Россию в G8
Возвращение России в состав «большой восьмерки» не имеет смысла и будет ошибкой, так как подаст Москве «неверный сигнал».
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Болтон хочет сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать приобретению китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич».
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено 22 августа в 14:59
Происшествия
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
В Киеве пообещали поднять украинский флаг над Владивостоком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Европа станет единой от Лиссабона до Владивостока, только если над Владивостоком будет поднят украинский флаг, как «это было сто лет назад».
Обновлено в 01:09
Технологии
Мердок запустит агрегатор новостей, чтобы забрать трафик у Google и Facebook
Принадлежащий медиамагнату Руперту Мердоку News Corp собирается запускать агрегатор новостей Knewz, который должен составить конкуренцию Google и Facebook.
Обновлено вчера в 14:41
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года
Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:22
Футбол
Вратарь БАТЭ Щербицкий прокомментировал интерес со стороны «Зенита»
Голкипер борисовского БАТЭ Денис Щербицкий прокомментировал слухи об интересе со стороны петербургского «Зенита».
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
Состоялись пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава»
Пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» выполнены с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 01:34
Авто
УАЗ «Хантер» стал более устойчивым к коррозии
Ульяновский автозавод улучшил коррозионную стойкость внедорожника УАЗ «Хантер» путем внедрения пяти новых деталей.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться в запланированное время с МКС, корабль отходит от станции, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено вчера в 08:23
Политика
CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7
Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.
Обновлено вчера в 15:46
Авто
Новый Toyota RAV4 начнут выпускать в России
Компания Toyota назвала предварительную дату запуска производства в России нового поколения своего популярного кроссовера RAV4.
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено вчера в 11:05
Космос
В России испугались удара американских «Жезлов от Бога»
США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God («Жезлов от Бога»).
Обновлено вчера в 06:54
Кино
Кинокомпания России подала иск на Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера
Обновлено вчера в 04:42
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых в мире актрис
Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная в первую очередь по своей работе в комедийном сериале «Американская семейка» и заработавшая за это время 44,1 млн долларов.
Обновлено в 01:01
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено вчера в 07:09
Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено вчера в 21:12
Кино
«Последнее испытание»: стоит ли смотреть пугающе-реалистичный триллер
29 августа на экраны страны выходит фильм «Последнее испытание», продолжение нашумевшей драмы «Училка» с Ириной Купченко в роли учительницы истории, доведённой до отчаяния и решившей взять в заложники своих учеников.
Обновлено в 01:00
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Welt назвало Трампа помощником строительства «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп способствует строительству "Северного потока-2". Об этом написало немецкое издание Welt.
Обновлено в 01:02
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Обновлено вчера в 11:37
Кино
Вышел трейлер нового сериала продолжения «Звездных войн»
В Сети появился трейлер нового сериала по вселенной «Звездных войн». Фильм кинокомпании Disney выйдет под названием Mandalorian.
Обновлено в 01:19
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Здоровье
Поможет ли диета против дряхлости?
Риск одряхления можно существенно снизить благодаря сбалансированному и качественному питанию, дают важный совет американские учёные.
Обновлено в 01:07