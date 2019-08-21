Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евроRostov gazeta вчера в 10:29
По сообщению RT, после первый минуты торгов курс доллара упал на 20 копеек – до 66,37 руб, а курс евро на 27 копеек – до 73,60 руб. Эксперты отмечают, что такой старт в пользу российской валюты связан со снижением объема запасов нефти США.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Культура
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Суд в третий раз арестовал Галямину
Тверской суд Москвы в третий раз арестовал муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину.
Обновлено в 05:20
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Наука
Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг
Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено 20 августа в 01:55
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8.
Обновлено в 00:00
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Россияне устроят народный сход после массовой драки с цыганами
В селе Подгорное Кемеровской области пройдет народный сход в связи с конфликтом между цыганами и местными жителями.
Обновлено в 03:23
Здоровье
Отказ от секса может спровоцировать развитие «женских» болезней
Оказалось, что отказ от секса может спровоцировать развитие женских болезней.
Обновлено вчера в 10:32
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено вчера в 09:37
Экономика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО в I полугодии выросла на 90%
Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 90,1% и составила 6,1 миллиарда рублей, сообщила компания.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Политика
В ЕС выступили против возвращения России в G8
Как отметил высокопоставленный источник в структурах ЕС, причины исключения РФ из "восьмерки" в 2014 году до сих пор остаются.
Обновлено в 05:14
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредит
Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Общество
«Магнит» запустит сеть алкомаркетов «Магнит вечерний»
Торговая сеть «Магнит» запустит собственную сеть алкомаркетов «Магнит вечерний», сообщает «Ъ». В компании рассказали, что первый тестовый «Магнит вечерний» площадью 200 кв. м откроется в Самаре.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Челябинской области девочка погибла от удара током, спасая брата
Во время прогулки мальчик взял в руку провод, его ударило током. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму.
Обновлено в 01:55
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян гордятся государственными символами
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство жителей России (63%) испытывают гордость при виде государственных символов страны.
Обновлено в 04:56
Экономика
«Русагро» укрепилась в Черноземье
Конъюнктура Группа "Русагро" экс-сенатора Вадима Мошковича объявила о закрытии сделки по выкупу 22,5% ГК "Агро-Белогорье", занимающей третье место по объему производства свинины в России (объем выпуска 219,4 тыс. тонн в живом весе).
Обновлено вчера в 19:00
Политика
В Британии снимут документальный фильм о Путине
Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 02:29
Общество
В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
В России предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4%. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»
Тегеран 22 августа представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем С-300, комплекс официально был представлен в четверг в день оборонный промышленности Ирана президентом Ирана Хасаном Роухани, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.
Обновлено в 02:10
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Обновлено в 03:24
Культура
Фестиваль «Таврида – АРТ» отмечает День флага России
Старт празднования Дня флага России задал зрелищный флешмоб, на котором 4,5 тыс. представителей творческой молодежи, а также выдающиеся деятели культуры и искусства мирового уровня под исполнение гимна России развернули российский триколор размером 12 на 18 метров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Обновлено в 02:55