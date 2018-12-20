Финансы
Евро за полдня подорожал на 70 копеек
Евро за полдня подорожал на 70 копеекВедомости09:15
Евро в четверг значительно подорожал на торгах Московской биржи: к 16.32 мск курс евро вырос на 71 коп. и достиг 77,5 руб. в сравнении с закрытием торгов среды. Курс доллара в четверг тоже рос, но намного медленнее: к 16.32 мск доллар подорожал на 20 коп. и стоил 67,66 руб.
Ведомости09:15
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
Финансы
ФРС США повысила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидало большинство наблюдателей, повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5 процента годовых.
Обновлено вчера в 14:40
Финансы
Международные резервы РФ с 7 по 14 декабря выросли на $1,3 млрд
Международные резервы России на 14 декабря составили $464,9 млрд, сообщил Банк России.
Обновлено в 08:05
Финансы
Оптимизма рублю не добавляет провальный аукцион Минфина РФ
Оптимизма рублю не добавляет и провальный аукцион Минфина РФ, который так и не смог 19 декабря разместить очередной транш пятилетних ОФЗ.
Обновлено в 04:05
Финансы
Владимир Путин: В России обеспечен стабильный курс рубля
Правительству России удалось обеспечить стабильность курса, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.
Обновлено в 07:50
Финансы
НББ: объем ЗВР Белоруссии составит к началу 2019 года около $7 млрд
Объем золотовалютных резервов (ЗВР) Белоруссии составит к началу 2019 г. около $7 млрд, заявил председатель правления Национального банка Белоруссии (НББ) Павел Каллаур.
Обновлено в 02:55
Финансы
Позитивный фон поддерживает криптовалюты
С точки зрения новостного фона рост ничем не обоснован, но, справедливости ради, падение с $6000 до почти $3000 так же было вызвано сугубо техническими факторами.
Обновлено в 04:16
Финансы
Банк «ФК Открытие» вернул Центробанку выделенные на санацию деньги
19 декабря 2018 года руководитель блока управления региональной сетью, член правления ПАО Банк «ФК Открытие» Александр Пахомов заявил, что его кредитная организация «фактически» вернула Центробанку РФ выделенные на санацию денежные средства.
Обновлено в 02:19
Финансы
В Китае решили ослабить налоговую нагрузку на граждан
Власти Китая готовят новые правила налоговых вычетов, нацеленные на снижение налоговой нагрузки на физических лиц.
Обновлено вчера в 09:53
Финансы
Несуществующие банки во Владивостоке пропадут уже в новом году
В преддверии Нового года о достижениях и возможностях единственной в своем роде корпорации журналистам рассказал управляющий региональным операционным офисом Банка "Открытие" в Приморским крае Сергей Михайлюков, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 00:17
Финансы
Кредитные организации Башкирии заработали 400 млн и потеряли 3,3 млрд
За десять месяцев этого года почти 67% кредитных организаций республики получили свыше 400 млн рублей.
Обновлено в 00:31
Финансы
В Татарстане дефицит бюджета сократили на 5,5 млрд рублей
Дефицит бюджета республики на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов сократили на 5,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:44
Финансы
Аналитики предупредили о дефолте Украины из-за кредитов МВФ
Затяжная выплата задолженностей, объясняют эксперты, обеспечивает стабильный рост процентов по кредитам.
Обновлено в 03:24
Финансы
Промсвязьбанк повысил ставки по трем вкладам в рублях
Промсвязьбанк повысил ставки по трем рублевым депозитам.
Обновлено в 05:15
Финансы
На Порошенко пролился «золотой дождь» МВФ
Как пишет «Коммерсант», совет директоров фонда одобрил выделение Киеву кредита на $3,9 млрд. на 14 месяцев, причем первый транш в $1,4 млрд. ожидается уже 25 декабря.
Обновлено в 00:01
Финансы
Путин запретил табло с курсами валют на улице
Нововведение запрещает размещать на улице табло с курсами валют.
Обновлено вчера в 01:31