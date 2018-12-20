Евро в четверг значительно подорожал на торгах Московской биржи: к 16.32 мск курс евро вырос на 71 коп. и достиг 77,5 руб. в сравнении с закрытием торгов среды. Курс доллара в четверг тоже рос, но намного медленнее: к 16.32 мск доллар подорожал на 20 коп. и стоил 67,66 руб.

Евро за полдня подорожал на 70 копеек

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