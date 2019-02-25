Финансы
Рубль на старте торгов потерял позиции к доллару и евроРосбалт 03:01
Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже проиграла и доллару США, и евро. Так, к 10:04 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» прибавил 15 копеек к закрытию предыдущего дня и достиг 65,64 рубля.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
Хоккей
СКА проиграл «Спартаку» в первом матче плей-офф КХЛ
В двух последних сезонах СКА встречался в первом раунде плей-офф с «Витязем» и «Северсталью» и оба раза выиграл в серии матчей со счетом 4:0.
Обновлено в 14:38
Происшествия
По делу Арашуковых задержали еще двоих подозреваемых
Дело Арашуковых Утром 30 января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации.
Обновлено в 14:32
Политика
Павла Грудинина лишили депутатского мандата
Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.
Обновлено в 08:19
Музыка
Группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на Евровидении
Группа Freedom-Jazz girls band отказалась представлять Украину на конкурсе "Евровидение", говорится в заявлении артистов в соцсети Facebook.
Обновлено в 11:58
Политика
Новак назвал невыгодным транзит российского газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак назвал транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины самым дорогим из ныне существующих.
Обновлено в 12:41
Политика
WP: военные США отключили интернет российской «фабрике троллей»
Киберкомандование США в 2018 г. успешно заблокировало доступ в интернет российскому Агентству интернет-исследований, более известному как «фабрика троллей», сообщает газета The Washington Post со ссылкой на несколько неназванных источников.
Обновлено в 12:59
Политика
Порошенко оценил «своей дупой» качество дорог во Львовской области
«Пусть Порох почувствует своей дупой, какие здесь дороги», — иронизируют пользователи социальной сети в комментариях под видео.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Загорелся большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков»
В Североморске на причале горит большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», к месту происшествия выехали несколько пожарных отделений и полицейские, сообщают СМИ.
Обновлено в 12:49
Политика
Юрий Борисов: Серийный выпуск самолета МС-21 перенесен на 2021 год
Серийное производство российского гражданского самолета МС-21 начнется в 2021 году.
Обновлено в 10:53
Политика
Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко
Обновлено в 06:52
Политика
В Госдуму внесен проект об электронном голосовании на выборах в Москве
Во вторник группа депутатов внесла в Госдуму законопроект "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва".
Обновлено в 13:56
Общество
Георгия Данелию вывели из искусственной комы
Режиссер Георгий Данелия чувствует себя лучше, врачи вывели его из искусственной комы и делают все возможное для улучшения состояния, рассказала РИА Новости во вторник супруга режиссёра Галина Юркова-Данелия.
Обновлено в 13:20
Политика
Клишас ответил Познеру на критику закона об оскорблении государства
Вторым проектом закона предлагается ввести административное наказание за оскорбительные публикации в интернете в адрес общества, государства и госсимволов — штрафы от одной до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Футбол
«Арсенал» перенес матч с ЦСКА из Тулы в Грозный
«Арсенал» не сможет сыграть матч с ЦСКА на домашнем стадионе в Туле из-за неудовлетворительного состояния газона.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Общество
Бракоразводный процесс Аршавина перенесен
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Алисы Казьминой, заявил, что суд Санкт-Петербурга перенес по подсудности заявления о разводе бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина в Красное Село, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:50
Общество
Познер высказался о песне про бомбежку Вашингтона
Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал «дурным вкусом» исполнение песни о бомбежке Вашингтона в Исаакиевском соборе.
Обновлено в 13:01
Спорт
В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира
Как рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, из-за нехватки времени изменения в заявке национальной команды до сих пор не внесены - состав остается тем же, что и на прошедшем чемпионате Европы в Минске.
Обновлено вчера в 11:28
Технологии
В работе сервисов «Яндекс.Такси» и Uber произошел сбой
Сбой произошел во вторник вечером в работе сервисов «Яндекс.Такси» и Uber. На проблемы пожаловались пользователи в Twitter.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
ВВС Индии нанесли удар по целям на территории Пакистана
Военно-воздушные силы (ВВС) Индии нанесли удар по целям на территории Пакистана, пишет газета The Hindustan Times со ссылкой на заявление секретаря министерства иностранных дел Индии Виджай Гокхале.
Обновлено в 05:31
Авто
Opel объявил о возвращении на российский рынок
"Решение о возвращении на российский рынок является частью этой стратегии, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках", — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:55
Политика
Суд на Украине отменил статью о незаконном обогащении чиновников
Конституционный суд Украины решил отменить статью Уголовного кодекса, которая запрещает незаконное обогащение чиновников, в связи с ее несоответствием принципам презумпции невиновности и верховенства права.
Обновлено в 12:59
Политика
В порту Роттердама изъято 90 тысяч бутылок российской водки
Водку перевозили на судне китайской компании.
Обновлено в 12:31
Автоспорт
Албон: всё ещё осваиваюсь в болиде
Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился впечатлениями от первого дня второй серии предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которого ему удалось показать шестое время.
Обновлено в 14:44
Политика
Мэр Риги Ушаков намерен участвовать в выборах в Европарламент
Мэр Риги Нил Ушаков планирует принять участие в выборах в Европарламент от списка латвийской партии «Согласие».
Обновлено в 12:46