Курс доллара упал до минимума с начала годаБИЗНЕС Online вчера в 03:15

с чего всё началось

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи упал по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 26 копеек и составил 63,53 рубля.

Курс доллара упал до минимума с начала года

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Космос РАН: Россия переориентировалась на Европу в проекте «Миллиметрон» Пентагон внес РФ в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.

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