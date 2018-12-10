Финансы
Рубль укрепляется, а доллар дешевеет
Рубль укрепляется, а доллар дешевеетТерра04:17
В этот понедельник по самому выгодному курсу в Самаре американскую валюту можно было купить за 66 рублей 48 копеек. Для сравнения: в прошлую пятницу за доллар давали 66 рублей, это утром, правда, к вечеру он был уже 66.50. То есть примерно так же, как сейчас.
Терра04:17
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Финансы
Российский рынок акций открылся в небольшом плюсе
Торги в пятницу фондовый рынок России начал незначительным ростом на фоне наметившегося роста фондовых площадок в Азии.
Обновлено в 12:22
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился на 37 копеек
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Обновлено в 05:00
Финансы
Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе
Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.
Обновлено в 08:30
Финансы
ЦБ зафиксировал замедление роста ипотечного кредитования
На прошлой неделе на фоне заявлений экспертов о новом историческом рекорде задолженности граждан перед банками Центробанк РФ сообщил о замедлении ипотечного кредитования, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 10:24
Финансы
ЦБ уточнил размеры «дыры» в капитале Уралтрансбанка
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Финансы
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Обновлено в 10:15
Финансы
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Обновлено в 12:38
Финансы
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Обвал криптовалютного рынка начался с понедельника (3 декабря).
Обновлено в 04:51
Финансы
Мосбиржа запустила торги первым валютным биржевым паевым инвестфондом
Управляющая компания (УК) "Альфа-Капитал" запустила на Московской бирже первый валютный биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) на акции глобальных технологических компаний, сообщила журналистам гендиректор УК Ирина Кривошеева.
Обновлено в 09:03
Финансы
Банки Казахстана одобрили ипотечные займы на сумму $428 млн
По состоянию на 10 декабря 2018 года банками Казахстана одобрено 25 556 займов на сумму 158,3 млрд тенге ($428 млн) и рефинансировано 23 673 займа на сумму 137,7 млрд тенге ($372 млн), сообщили в пресс-службе Национального банка республики.
Обновлено в 05:39
Финансы
Газпромбанк ввел новый сезонный вклад
Газпромбанк ввел сезонный вклад "Новогодний".
Обновлено в 08:57
Финансы
Рост сменился падением: курс валют в Узбекистане
Официальный курс доллара в Узбекистане немного снизился по сравнению с прошлой неделей на 2,21 сума.
Обновлено в 05:44
Финансы
Шведский банк SEB прогнозирует укрепление доллара в 2019 году
Количество положительных для доллара факторов в 2019 году будет вытеснять количество негативных, что окажет поддержку американской валюте против других ее конкурентов из Большой десятки, прогнозирует стратег шведского банка SEB Ричард Фалькенхолл.
Обновлено 08 декабря в 09:12
Финансы
В Нацбанке Украины рассказали о многомиллиардных выплатах по госдолгу
В Нацбанке надеются, что заседание совета директоров МВФ по вопросу выделения Украине нового кредита состоится до конца текущего года.
Обновлено в 07:57
Финансы
Средняя ставка по вкладам физлиц продолжает расти
В октябре средневзвешенная ставка по депозитам физических лиц (без учета Сбербанка) продолжила расти.
Обновлено в 09:00