Финансы
Рубль слегка подорожал к доллару и евро на старте торгов вторника
Рубль слегка подорожал к доллару и евро на старте торгов вторникаИнтерфакс02:28
Евро снизился до 75,76 руб./EUR1 (-23 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 23,96 копейки к уровню закрытия понедельника, до 70,86 рубля. Доллар при этом оказался на 34,78 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 19,45 копейки выше официального курса.
Интерфакс02:28
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Финансы
Торги на российском рынке акций начались ростом индексов
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск прибавил 0,72% к предыдущему закрытию и достиг 2325,06 пункта; РТС к этому времени поднялся на 0,67% до 1091,38 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:30
Финансы
В ЦБ отметили увеличение числа хакерских атак в России
ЦБ РФ в настоящее время видит тренд на увеличение количества хакерских атак, но потери экономики и финансовой системы от них постепенно снижаются, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев, выступая на SOC-Форуме 2018.
Обновлено в 03:24
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 27 ноября
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 27 ноября, составляет 66,5072 руб./$1.
Обновлено в 00:02
Финансы
Прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО за 9 месяцев выросла на 12,8%
Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2018 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,5 миллиарда рублей, сообщает банк.
Обновлено в 02:46
Финансы
Мексиканская биржа рухнула на фоне предстоящей смены власти в стране
Индекс мексиканской фондовой биржи BMV рухнул в понедельник на фоне напряженной ситуации с мигрантами на границе с США и предстоящего вступления в должность 1 декабря нового президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Обновлено вчера в 23:19
Финансы
Совокупные активы банков Московского региона за 9 мес выросли на 2,7%
Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2018 года увеличились на 2,7%, до 54 068,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 03:04
Финансы
Емельянов: Излишним бдением банки отваживают клиентов
Банкам может быть невыгодно обслуживать клиентов, которые совершают небольшие операции по счетам, поэтому они могут создавать для них сложности, чтобы «отвадить» от банковских услуг.
Обновлено в 02:43
Финансы
Более 500 объектов соцсферы отремонтируют в Удмуртии в 2019 году
Более 500 объектов социальной сферы планируют отремонтировать в Удмуртии в 2019 году.
Обновлено в 02:38
Финансы
Societe Generale: чего ждать от ФРС
В Societe Generale (SG) полагают, что после повышения ставки по федеральным фондам в декабре Федеральная резервная система (ФРС) США повысит её ещё дважды в первой половине 2019 года, после чего в текущем цикле ужесточения политики может быть поставлена точка.
Обновлено в 01:53
Финансы
ОКБ: объемы кредитования в октябре стали рекордными за пять лет
Количество выданных кредитов выросло на 9%, а объемы кредитования — на 39% по сравнению с октябрем прошлого года.
Обновлено в 03:17
Финансы
Курс евро превысил 76 рублей после инцидента в Черном море
Обострение отношений между Россией и Украиной произошло после инцидента в акватории Черного моря из-за провокации со стороны ВМСУ вблизи российской границы.
Обновлено вчера в 09:18
Финансы
Эксперты советуют кировчанам хранить сбережения в валюте
О новом витке мирового экономического кризиса рассуждал в эфире нашей радиостанции исполнительный директор компании «Ажио-финанс» Константин Кропанев.
Обновлено вчера в 23:18
Финансы
В Курске в текущем году выдано кредитов на пятьдесят миллиардов рублей
В течение первых трёх кварталов 2018 года курские филиалы кредитно-финансовых учреждений выдали заёмные средства на общую сумму в полсотни миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 06:40
Финансы
Кудрин рассказал, как правильно хранить сбережения
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин дал советы по тому, как правильно хранить сбережения.
Обновлено в 00:35
Финансы
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на миллиарды
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на 5 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 01:56