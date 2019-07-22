Финансы
Курс доллара снизился по отношению к рублю в начале торгов 22 июляiReactor 03:39
Курс американской валюты упал по отношению к рублю до планки 63,02 в начале торгов в понедельник, 22 июля. Об этом сообщила Московская биржа. Отмечается, что нынешний показатель на четыре копейки ниже по сравнению с уровнем на закрытии предыдущих торгов.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:26, Вашингтон
Кино
Телеканал СТС вырезал из фильма фразу про «долбаных украинцев»
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Происшествия
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Сотрудники полиции задержали двоих мужчин на Литовском бульваре в Москве, подозреваемых в похищении человека.
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СМИ рассказали о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой
Народная артистка Инна Чурикова оказалась на больничной койке после падения со сцены. Актриса играла в спектакле «Старые девы».
Обновлено в 07:37
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Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера
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Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
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Интернет
В интернете появились поддельные приложения FaceApp
Антивирусная компания ESET предупредила пользователей о том, что в сети начали распространять поддельные версии приложения FaceApp.
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Происшествия
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В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
Обновлено 20 июля в 11:29
Политика
Юрист прокомментировал размещение штаба Навального в подвале дома
Юрист, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с размещением штаба Алексея Навального в подвале дома в Москве без согласия собственников.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Чайка похитила чихуахуа на глазах у хозяев
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Обновлено в 04:44
Происшествия
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Воздушная гимнастка Анна Андрюшкова упала с высоты во время выступления в Центре цирковых искусств в московском районе Измайлово.
Обновлено в 08:55
Кино
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Происшествия
В Москве мужчина в розыске пытался попасть на концерт группы Metallica
Сотрудники полиции задержали находившегося в розыске мужчину, который пытался попасть на концерт американской группы Metallica на стадионе "Лужники" в Москве.
Обновлено в 08:32
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионов
По данным агентства, речь идет об «объединенной сети агентов, работающих на Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) внутри Ирана».
Обновлено в 04:00
Политика
ЦИК отказался перепроверять подписи зарегистрированных кандидатов
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После схода с рельсов в Коми РЖД ограничили движение поездов
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Экономика
Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21.
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Политика
Замглавы «Новатэка» получил российское гражданство
Путин подписал указ о приеме в российское гражданство замглавы "Новатэка" Марка Джетвея, сообщает РИА "Новости".
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